‘Necesito amigos’: Vídeo de un niño de 11 años de Texas se hace viral y destaca los problemas del acoso infantil

AMARILLO, Texas (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Un video en TikTok se volvió viral de un niño de Texas de 11 años que fue puerta por puerta en busca de amigos.

Shayden Walker no tenía ni idea de que llamar al timbre de la puerta de la familia Ray le cambiaría la vida.

Los Ray decidieron publicar en TikTok la interacción que tuvieron con Shayden a través de la cámara del timbre de la puerta, y rápidamente explotó. En la última comprobación, el vídeo tenía casi 70 millones de visitas.

La familia Ray también decidió poner en marcha un GoFundMe para Shayden con un objetivo de 7.000 dólares. Ya se han recaudado casi 40.000 dólares.

Shayden dijo que planea donar una gran parte a la caridad, pero parte de ella le permitirá conseguir algunas cosas nuevas para el próximo año escolar y otras cosas que le gustan.

La madre de Shayden, Krishna Patterson, dijo que no se trata de dinero, sino de llamar la atención sobre los problemas del acoso escolar y enseñar a la gente a ser amable con quienes tienen cualquier capacidad.

Patterson explicó que Shayden ha tenido problemas para hacer amigos y mantenerlos, y que padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un trastorno negativista desafiante y está dentro del espectro autista. Dice que estos factores contribuyen a que sea víctima de acoso.

“Antes, mi vida era como si los niños me manipularan y me dijeran que serían mis amigos, pero cuando me pedían que hiciera algo horrible, no sentía que fueran realmente mis amigos”, dijo Shayden.

Antes de volverse viral, la madre de Shayden dijo que él no tenía la confianza para ser él mismo.

“Estimula muy fuerte, agita los brazos y hace ruidos de los que mucha gente se ha reído, así que me dijo: ‘Yo sólo lidio con el dolor de contenerlo, para que no se burlen de mí por ello’, y eso me dolió, me rompió el corazón”, dijo Patterson.

Después del vídeo viral, Shayden dijo que su confianza “se ha disparado”.

Brennan Ray, que compartió el vídeo, dijo que quiere que otros niños den un paso adelante como hizo Shayden.

“Sólo hace falta una persona, especialmente si eres un chico popular, la gente te admira, si puedes ser el que destaque y ayude a alguien más, marca esa tendencia, haz que se marque la tendencia de no ser un acosador”, dijo Ray.

Patterson dijo que espera que la historia de Shayden inspire a más niños.

“Mi hijo ha estado hospitalizado porque el acoso era muy grave y se sentía muy aislado. Si lo ven, aboguen por esa persona, estén ahí para esa persona, no dejen que esa persona sufra”, dijo Patterson.

Shayden dijo que quiere que todo el mundo se lleve este mensaje de sus acciones.

“¿Qué te parecería si alguien te acosara? ¿Cómo te sentirías?”, dijo.

El domingo se celebrará una carrera benéfica en bicicleta en The Handle Bar, en Amarillo, para abogar por el fin del acoso escolar.