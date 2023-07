Condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas el agresor del tiroteo en una tienda Walmart de Texas

EL PASO, Texas (AP) - Un hombre blanco que mató a 23 personas en un ataque racista contra hispanos en una tienda Walmart en una ciudad fronteriza de Texas fue sentenciado el viernes a 90 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún podría enfrentar más castigos, incluida la pena de muerte.

Patrick Crusius, de 24 años, se declaró culpable a principios de este año de casi 50 cargos federales por crímenes de odio en el tiroteo masivo de 2019 en El Paso, lo que lo convierte en uno de los mayores casos de crímenes de odio del gobierno de Estados Unidos.

Crusius, vestido con un mono y grilletes, no habló durante la audiencia y no mostró ninguna reacción mientras se leía el veredicto. El juez recomendó que Crusius cumpliera su condena en una prisión de máxima seguridad de Colorado.

La policía dice que Crusius condujo más de 700 millas desde su casa cerca de Dallas para atacar a los hispanos con un rifle de estilo AK dentro y fuera de la tienda. Momentos antes de que comenzara el ataque, Crusius publicó en Internet un mensaje racista en el que advertía de una “invasión” hispana de Texas.

En los años transcurridos desde el tiroteo, los republicanos han descrito a los inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos como una “invasión”, desoyendo a los críticos que afirman que esa retórica alimenta las opiniones antiinmigrantes y la violencia.

Crusius se declaró culpable en febrero después de que los fiscales federales retiraran la pena de muerte de la mesa. Pero los fiscales de Texas han dicho que intentarán condenar a Crusius a muerte cuando sea juzgado en un tribunal estatal. Aún no se ha fijado la fecha del juicio.

Mientras era conducido fuera de la sala, un familiar de una de las víctimas gritó a Crusius desde la tribuna.

“Volveremos a verte, cobarde. Sin disculpas, sin nada”.

Joe Spencer, abogado de Crusius, dijo al juez antes de la sentencia que su cliente tenía el “cerebro roto”.

“El pensamiento de Patrick está reñido con la realidad... dando lugar a un pensamiento delirante”, dijo Spencer al tribunal.

Crusius se alarmó por sus propios pensamientos violentos, incluso una vez dejó un trabajo en un cine debido a esos pensamientos, dijo Spencer. Dijo que Crusius una vez buscó en Internet maneras de abordar su salud mental y abandonó un colegio comunitario cerca de Dallas debido a sus luchas.

Spencer dijo que Crusius había llegado a El Paso sin un objetivo específico en mente antes de terminar en el Walmart.

“Patrick actuó con su cerebro roto y cimentado en delirios”, dijo Spencer.

La sentencia dictada por el juez de distrito David Guaderrama en El Paso se produjo tras dos días de declaraciones de familiares de las víctimas, entre ellos ciudadanos mexicanos. Además de los muertos, más de dos docenas de personas resultaron heridas y otras muchas quedaron gravemente traumatizadas al esconderse o huir.

Uno a uno, los familiares aprovecharon su primera oportunidad desde el tiroteo para dirigirse directamente a Crusius, describiendo cómo sus vidas se han visto trastocadas por la pena y el dolor. Algunos perdonaron a Crusius. Un hombre mostró fotografías de su padre asesinado, insistiendo en que el pistolero las mirara.

Arturo, el marido de Bertha Benavides durante 34 años, fue uno de los asesinados.

“Dejasteis a los niños sin sus padres, dejasteis a los cónyuges sin sus cónyuges, y todavía los necesitamos”, dijo a Crusius.

Durante las primeras declaraciones de las víctimas, Crusius giraba ocasionalmente en su asiento o movía la cabeza sin dar muestras de emoción. El jueves, pareció que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando las víctimas denunciaron la brutalidad de los disparos y exigieron a Crusius que respondiera y rindiera cuentas de sus actos. En un momento dado, Crusius consultó con un abogado defensor a su lado y le indicó que no respondería.

La familia de Crusius no compareció en la sala durante la fase de sentencia.

El ataque fue el más mortífero de una docena de tiroteos masivos en Estados Unidos relacionados con delitos de odio desde 2006, según una base de datos recopilada por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.

Antes del tiroteo, Crusius había aparecido consumido por el debate nacional sobre inmigración, tuiteando #BuildtheWall (Construyamos el muro) y publicando mensajes que elogiaban las políticas fronterizas de línea dura del entonces presidente Donald Trump. Fue más allá en su despotricar publicado antes del ataque, sonando advertencias de que los hispanos iban a hacerse cargo del gobierno y la economía.

A medida que avanzaba la fase de sentencia, algunos defensores de los derechos de los inmigrantes hicieron nuevos llamamientos a los políticos para que suavizaran su retórica sobre la inmigración. Los republicanos, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott, han presionado para que se tomen medidas más agresivas para endurecer la frontera sur de Estados Unidos.

La tía de Amaris Vega murió en el ataque y su madre sobrevivió por poco a una herida en el pecho del tamaño de una pelota de softball. En el juicio, Vega criticó el “patético y lamentable manifiesto” de Crusius, que prometía librar a Texas de los hispanos.

“¿Pero adivina qué? No lo has conseguido. Fracasaste”, le dijo. “Seguimos aquí y no vamos a ir a ninguna parte. Y durante cuatro años has estado atrapado en una ciudad llena de hispanos. ... Así que déjalo asimilar”.

Margaret Juárez, cuyo padre de 90 años murió en el atentado y cuya madre resultó herida pero sobrevivió, dijo que le parecía irónico que Crusius fuera a pasar su vida en prisión entre reclusos de minorías raciales y étnicas. Otros familiares y supervivientes presentes en la sala aplaudieron mientras ella celebraba su libertad.

“Nada en las aguas de la cárcel”, le dijo a Crusius. “Ahora vamos a disfrutar del sol. ... Todavía tenemos nuestra libertad, en nuestro país”.

Las personas asesinadas tenían edades muy variadas, desde un atleta de instituto de 15 años hasta varios abuelos ancianos. Entre ellos había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, profesores, comerciantes, entre ellos un antiguo trabajador del hierro, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera estadounidense en viajes rutinarios de compras.

Dos adolescentes contaron que escaparon por los pelos del ataque de Crusius mientras participaban en una recaudación de fondos para su equipo de fútbol juvenil fuera de la tienda. Los padres resultaron heridos y el entrenador de fútbol, Guillermo García, murió meses después a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

Ambos jóvenes dijeron que aún les atormenta el miedo a que se produzca otro tiroteo cuando se encuentran en lugares públicos.

“Un cobarde le disparó a quemarropa y allí estaba su sangre inocente, por todas partes”, dijo Kathleen Johnson, cuyo marido David fue una de las víctimas. “No sé cuándo volveré a ser la misma. ... El dolor que han causado es indescriptible”.

