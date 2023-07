(TELEMUNDO GRAY NEWS) - El rapero Tekashi69 insultó a Anuel AA por mostrar en una fotografía el rostro de su bebé, a quien engendró con Yailin La Más Viral, sin el consentimiento de ella, lo que ha desatado una nueva polémica.

Anuel AA efectuó recientemente en Instagram un post con una serie de imágenes, entre las que destacó la de su bebé Cattleya, cuyo rostro no se había visto públicamente hasta ahora. Ante esto, Tekashi 6ix9ine, quien dice ser solamente amigo de Yailin La Más Viral, pareció estallar al enviarle un claro mensaje al puertorriqueño.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto, sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, escribió Tekashi69 en la sección de comentarios de la publicación.

A su vez, le fustigó: “Pampers, renta pa la casa, leche, ropa... Pa’l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”.

Tekashi69 insulta a Anuel por mostrar rostro de su bebé sin permiso de Yailin (Instagram)

Por otra parte, Tekashi69 celebró el martes el cumpleaños número 21 de Yailin, quien se encontraba hospitalizada tras someterse a una nueva cirugía estética. El rapero le regaló a Yailin 10,000 dólares por cada año que celebraba, y colocó los fajos de billetes sobre su cuerpo en la camilla, según videos difundidos en redes sociales.

