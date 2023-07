Se mató la famosa cantante Coco Lee a sus 48 años

(TELEMUNDO ATLANTA). Coco Lee, una cantante y compositora de 48 años nacida en Hong Kong quien tuvo una carrera muy exitosa en Asia, se suicidó, confirmaron sus hermanos el miércoles.

La estrella había estado sufriendo de depresión durante varios años, dijeron las hermanas mayores de Lee, Carol y Nancy Lee, en un comunicado publicado en Facebook e Instagram, y su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses.

“Aunque CoCo buscó ayuda profesional e hizo todo lo posible para combatir la depresión, lamentablemente ese demonio dentro de ella se apoderó de ella”, se lee en el comunicado.

Lee intentó suicidarse en su casa durante el fin de semana y la llevaron de urgencia a un hospital, indicó su hermana. Los parientes dijeron que luego de ese episodio, la cantante quedó en coma y murió el miércoles.

Coco Lee, una cantante nacida en Hong Kong que había logrado una carrera de gran éxito en Asia, murió el miércoles 5 de julio de 2023. Tenía 48 años. (Foto archivo: AP/Kin Cheung) (Kin Cheung | AP)

Nacida como Ferren Lee en Hong Kong, Lee se mudó más tarde a Estados Unidos, donde asistió a la escuela secundaria y preparatoria en San Francisco. Se convirtió en cantante después de quedar como primera finalista en una competencia anual de canto organizada por la emisora TVB en Hong Kong y lanzó su primer álbum en 1994, cuando tenía 19 años.

Aunque Lee inicialmente comenzó como cantante de Mandopop, luego se diversificó para lanzar álbumes en cantonés e inglés durante su carrera de casi 30 años. Era mejor conocida por su poderosa voz y sus presentaciones en vivo.

“CoCo también es conocida por haber trabajado incansablemente para abrir un nuevo mundo para los cantantes chinos en la escena musical internacional, y ella hizo todo lo posible para brillar por los chinos”, expresaron sus hermanas en su publicación. “¡Estamos orgullosos de ella!”.

También fue la primera cantante china en ingresar al mercado estadounidense, y su canción en inglés ‘Do You Want My Love’ se ubicó en el puesto número 4 en la lista Hot Dance Breakouts de Billboard en diciembre de 1999.

#CocoLee, reconocida por interpretar a #Mulán en mandarín y abrirle el camino a una nueva generación, falleció este miércoles.



En #BBC Mundo, los detalleshttps://t.co/DwIPdOWzpg — BBC News Mundo (@bbcmundo) July 6, 2023

Lee también fue la voz de la heroína Fa Mulan en la versión en mandarín de ‘Mulan’, de Disney, y cantó la versión en mandarín del tema principal de la película ‘Reflection’.

En 2011, Lee se casó con Bruce Rockowitz, un empresario canadiense que fue director ejecutivo de la empresa de cadena de suministro de Hong Kong Li & Fung. Si bien tenía dos hijastras de su matrimonio con Rockowitz, Lee nunca tuvo hijos propios.

En la publicación de Instagram más reciente de Lee, fechada el 31 de diciembre de 2022, compartió varias fotos de sí misma, incluidos tatuajes de las palabras “amor” y “fe”, así como una imagen de lo que parece ser una bolsa de drenaje pegada a su cuerpo.

“Amor y fe: mis dos palabras favoritas que llevo con fuerza en mi corazón y que necesitaba desesperadamente para superar este año increíblemente difícil”, escribió en el pie de foto.

“La vida parecía insoportable a veces, pero adapté la actitud de una ‘mujer guerrera’ para enfrentarlos sin miedo”, acotó en la descripción del post.

La cantante hongkonesa-estadounidense Coco Lee murió este miércoles en un hospital de Hong Kong a los 48 años a causa de las heridas que se infligió tres días antes en un intento de quitarse la vida.https://t.co/y4oCNWtukm — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 6, 2023

En marzo, la artista publicó sobre tener que volver a aprender a caminar después de someterse a una cirugía por una vieja lesión en la pierna que se desencadenó después de caer por la borda durante una práctica de baile en octubre de 2022.

“Cirugía exitosa. Aunque tengo mucho dolor y tengo que volver a aprender a caminar, sé que puedo hacerlo”, escribió en una publicación de Facebook. “¡Sí, puedo y lo haré!”.

El cantautor de Mandopop Wang Leehom rindió homenaje a Lee en una publicación de Instagram, describiéndola como la “estrella más grande” con la que todos querían trabajar.

“En la industria de la música, Coco Lee rompió las barreras internacionales antes que cualquier otro cantante chino”, escribió. “Recordémosla siempre, como una valiente pionera y una importante leyenda musical”.

La cantante taiwanesa Jolin Tsai publicó un mensaje en Facebook que decía: “R.I.P., tu brillante sonrisa siempre será recordada”.

Te puede interesar:

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados.