La sorpresiva foto del padre Alberto Cutié al celebrar 14 años de matrimonio

(TELEMUNDO ATLANTA). El famoso padre cubanoamericano Alberto Cutié sorprendió a sus casi 40 mil seguidores en Instagram al publicar una fotografía tomada durante la celebración de sus 14 años de matrimonio.

En la mencionada red social, el sacerdote episcopal anglicano Alberto Cutié compartió un post con varias imágenes, pero la que más llamó la atención fue donde aparecía besando a su esposa Ruhama mientras vestía su traje clerical, y aunque muchos lo felicitaron, otros se manifestaron confundidos.

“Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y romana a la que usted perteneció no me lo permite”, escribió una seguidora, a lo que él respondió: “Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!”.

Otro usuario manifestó: “No sabía que se podría casar un sacerdote, pero que viva el amor”. Entonces, el padre Alberto le contestó: “La gran mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y los ritos orientales católicos somos casados. Solo el rito latino tiene el celibato”.

Entre los mensajes también se pueden leer: “Es católico, apostólico y romántico. Felicidades a ambos”, “Que sean felices siempre y bendiciones para todos ustedes”, “Dios te bendiga, padre Alberto. Siempre te admiré y más ahora que sí puedes aconsejar sobre el matrimonio por ser también parte de uno”.

El padre Alberto Cutié es esposo de la guatemalteca Ruhama Buni Canellis, con quien ya tiene tres hijos: Christian, Camila y Alberto.

