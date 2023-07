Aunque niegan ser pareja, Yailin publicó video junto a Tekashi69 en la cama

(TELEMUNDO ATLANTA). A pesar de que ambos niegan ser pareja, los raperos Tekashi69 y Yailin La Más Viral comparten hasta la cama, según se apreció en un video publicado por la propia artista.

Hasta ahora Tekashi69, también conocido como Tekashi 6ix9ine, y Yailin La Más Viral han aseverado que son solo compañeros de trabajo, pero sus millones de fanáticos mantienen las dudas, en especial por todos los románticos momentos que han compartido juntos y que ellos mismos han mostrado en sus redes sociales en las últimas semanas.

Una de las acciones que ha generado más sospechas de que la relación de los cantantes es más que una simple amista fue la escena donde aparecieron acurrucados en una cama con las luces apagadas.

La dominicana Yailin La Más Viral, de 20 años, publicó en sus ‘Historias’ de Instagram un video donde está acostada en una cama junto a Tekashi69, de 27 años, como si fuesen a pasar la noche juntos o si ya lo hubiesen hecho. Ambos se mostraron alegres y juguetones en la grabación.

La cuenta ‘Radiomodafm’ logró guardar el video y publicarlo en su perfil en Instagram, donde algunos usuarios han comentado: “Yailin está soltera, él también. Cada quien hace de su vida lo que quiere”, “Esta mujer parece que no tuviera una hija, porque vive en todos lados y nunca se ve con esa bebé”, “Bueno, yo tengo ese nivel de amistad solo con 2 amigos hombres y son 20 años de amistad, pero no todos son iguales”, “Lo que se ve no se pregunta”.

