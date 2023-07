Luna de ciervo 2023: ¡Prepárate para la primera superluna llena del año! Te contamos cuándo y cómo verla

Prepárate para otro gran espectáculo astronómico que tendrá lugar la próxima noche del lunes 3 de julio, donde el cielo nocturno nos brindará la oportunidad perfecta para deleitarnos con la majestuosidad de la Luna en todo su esplendor. ¡Será la superluna de ciervo 2023!

Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, según revela la NASA.

Pero, te preguntarás, ¿por qué se le llama Luna de ciervo?

Según los expertos de la NASA, este nombre tan peculiar se debe a que en esta época del año, al inicio del verano en el hemisferio norte, los ciervos machos desarrollan sus nuevas astas cubiertas de una capa de piel aterciopelada compuesta principalmente de calcio y fósforo.

Así, este fenómeno astronómico coincide con el momento en que estos animales adornan sus frentes con estas magníficas estructuras óseas.

Pero eso no es todo, la superluna de ciervo también es conocida como la “luna del trueno”, debido a las frecuentes tormentas eléctricas que caracterizan los primeros días del verano en el hemisferio norte. Es un momento mágico en el que la naturaleza se despierta y nos brinda un espectáculo tanto en el cielo como en la tierra.

¿Cuándo es la Luna de Ciervo 2023 y cómo verla?

Según el “Farmers’ Almanac”, una fuente confiable de conocimientos astronómicos y de jardinería fundada desde 1818 en Estados Unidos, la superluna 2023 alcanzará su fase de plenitud el 3 de julio, y el momento de máxima iluminación se producirá a las 07:39 ET del lunes. ¡Esto significa que a las 05:39 a.m. en México, a las 06:39 a.m. en Colombia, y a las 08:39 a.m. en Argentina y Brasil, podremos disfrutar de este fenómeno celestial!

Pero eso no es todo, la Luna de ciervo se mantendrá llena durante tres días, desde el sábado por la noche hasta el martes por la noche. Por tanto, tendremos la oportunidad de maravillarnos con el resplandor y la belleza de la primera superluna 2023 durante este tiempo.

Es importante destacar que, durante las superlunas, el tamaño de nuestro satélite aumenta apenas un 7% en comparación con su tamaño habitual, lo cual no es perceptible a simple vista. Sin embargo, debido a su proximidad, podremos admirarla en todo su esplendor sin necesidad de ningún equipo especial.

Es recomendable encontrar un lugar alejado de la contaminación lumínica y con un cielo despejado para disfrutar plenamente de este fenómeno astronómico.

¿Qué otros eventos astronómicos importantes tendremos en julio?

Julio nos tiene reservados otros eventos celestiales de gran importancia. Entre ellos, la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, que se extenderá desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, alcanzando su máximo esplendor en la madrugada del 30 de julio.

Asimismo, no podemos olvidarnos de la conjunción de la Luna con Júpiter, que ocurrirá el 11 de julio, brindándonos un hermoso espectáculo celeste.

Y, por supuesto, los habitantes y visitantes de Nueva York podrán deleitarse con el fenómeno conocido como Manhattanhenge el 12 de julio, cuando el sol se alinee perfectamente con las calles de Manhattan, creando un efecto deslumbrante de oeste a este durante el ocaso.

Pero las maravillas astronómicas no terminan ahí. El 19 de julio, la luna se alineará con Mercurio, y podremos observar cómo el planeta pasa a tan solo 3.3 grados por debajo de nuestro satélite natural.

Y para cerrar con broche de oro, el 21 de julio, la conjunción será con el planeta Marte, brindándonos un cierre inolvidable a este mes repleto de eventos astronómicos fascinantes.

Julio de 2023 se presenta como un mes repleto de oportunidades para maravillarnos con los secretos del universo. Prepara tus cámaras y tus telescopios, busca el lugar perfecto y déjate cautivar por la magia celestial.

La naturaleza nos regala estos fenómenos para que podamos conectarnos con algo más grande que nosotros, para que recordemos que somos parte de un vasto universo en constante movimiento. No te pierdas la oportunidad de vivir estos momentos únicos y llenos de asombro.

