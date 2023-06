Murió Talina Fernádez tras ser hospitalizada de emergencia

(TELEMUNDO ATLANTA). La querida presentadora de radio y televisión Talina Fernández murió a sus 78 años tras ser hospitalizada de emergencia en un centro de salud de la Ciudad de México.

El miércoles se informó que Talina Fernández, madre de Mariana Levy, había sido ingresada de emergencia al área de cuidados intensivos de un hospital por complicaciones debido a la leucemia que sufría. Más tarde el diario local El Universal confirmó su deceso.

“Estoy malita y no estoy haciendo nada. He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... estoy como aguada”, contó la llamada ‘Dama del buen decir’ a ese periódico a finales del mes pasado.

En 2016, Talina Fernández había revelado que su salud se afectó por un glioma, un tumor en la base del cerebro. “Empecé a sentir un mareo… náuseas, malestar en general. Me chuté al otorrinolaringólogo, me chuté al oftalmólogo, no le hallaban”, manifestó en febrero de este año en una entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Detalló que los especialistas le retiraron una parte del tumor, pero “no pudo quitar todo porque pasa una vena por ahí”, por lo que al efectuarle más resonancias hallaron un nuevo tumor definido como “glioma”, que es un “cáncer cerebral que se inicia en las células neurogliales”.

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández, fue una leyenda de la radio y televisión mexicana, donde trabajó como presentadora, periodista y productora.

De acuerdo con El Universal, la prestigiosa Talina Fernández condujo los noticieros ‘En punto’, ‘Punto final’, ‘Contacto directo’ y ‘Antena 5′, además de tener apariciones en otros destacados programas.

