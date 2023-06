(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz Daniella Navarro anunció su regreso a la soltería tras confirmar que terminó su relación con el también actor Nacho Casano, a quien conoció en la segunda temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos’.

La venezolana de 39 años publicó un comunicado en sus ‘Historias’ de Instagram donde manifestó que estaba “soltera y feliz”.

“No tengo nada qué decir, tomé la decisión por mí, porque amo ser feliz, no puedo fingir. Lo siento, no voy a decir por ahora nada más, estoy bien, aliviada de ya soltarlo. La vida no es Instagram, prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran, pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quién soy”, expresó Daniella Navarro en el extenso mensaje.

Aunque no detalló por qué terminaron, la actriz comentó que ya no era feliz. En este sentido, escribió: “Le deseo lo mejor al señor Casano, en todos los aspectos de su vida, les pido disculpas a las nachiellas (nombre de los fans de la pareja), pero yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás, yo ya les haré un en vivo, pero de mi boca jamás saldrá nada negativo de alguien que por un momento nos hicimos feliz [sic]”.

A su vez, agregó: “son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Los adoro, y bueno, aquí les dejo contenido a los haters, jajaja. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo, Daniella Navarro, ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”. En otra ‘Historia’, sentenció: “Soltera y feliz, fin del comunicado”.

Daniella Navarro confirma ruptura con Nacho Casano: yo me quedo solo donde soy feliz (Instagram)

El lunes, Daniella Navarro dijo en una nueva ‘Historia’ que a pesar de haber terminado con el actor argentino, siempre lo querrá y apoyará. “Dejen de especular, siempre lo voy a querer y apoyar, y no voy a permitir que hablan mal de él, es un gran ser humano, y siempre estaré para él cuando me necesite y siempre mi hogar y mi familia estará abierto para él, así que no me vengan a hablar mal de él, que mi cariño está intacto, pero transformado. El señor Casano siempre significará algo grande y especial en mi vida. Así que delante de mí, jamás permitiré que hable mal de él”.

