Tras rumores de infidelidad, Neymar se quiebra y pide perdón a su pareja

El famoso futbolista brasileño Neymar publicó un desgarrador mensaje en el que le pidió perdón a su pareja luego de que se desatasen los rumores de que había cometido una presunta infidelidad.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) pidió perdón públicamente a su novia, la modelo Bruna Biancardi, con quien espera un bebé, y a su familia, por la “exposición innecesaria” que han sufrido luego de que saliera a la luz su supuesta infidelidad.

“Hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto fuiste expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo”, escribió Neymar en una publicación en Instagram donde mostró una fotografía de ellos dos.

En el mensaje agregó: “Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos… Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”.

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros, te amo”, expresó la estrella del fútbol mundial.

Aunque Neymar no menciona explícitamente la supuesta infidelidad, su mensaje llega una semana después de que medios brasileños reseñaran que él tuvo una aventura con la influencer Fernanda Campos, de 26 años, en febrero.

