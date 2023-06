Retiran del mercado frutas congeladas por posible contaminación con listeria

(Gray News) – Se están retirando frutas congeladas de varias tiendas, incluidas Walmart, Whole Foods, Trader Joe’s, Target y Aldi, por posible contaminación con listeria.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, (FDA por sus siglas en inglés) Sunrise Growers Inc. emitió un retiro voluntario de productos de frutas congeladas específicos relacionados con la piña que fue proporcionado por un proveedor externo.

Numerosas frutas congeladas que se venden en todo el país están sujetas a este retiro.

Los productos retirados tienen códigos de lote específicos y fechas de vencimiento en el empaque. Para ver la lista completa de códigos que buscar, visite la alerta de retiro de la FDA.

También te puede interesar:

Los productos retirados se vendieron en los siguientes minoristas:

Walmart: Great Value Mixed Fruit, Great Value Dark Sweet Cherries y Great Value Mango Chunks vendidos del 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023

Whole Foods: 365 Organic Tropical Fruit Medley, 365 Organic Pineapple Chunks, 365 Pineapple Chunks, 365 Organic Whole Strawberries, 365 Organic Slice Strawberries and Bananas y 365 Organic Blackberries vendidos desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 21 de junio de 2023

Trader Joe’s: la mezcla de frutas tropicales orgánicas de Trader Joe se vendió del 28 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023

Destino: mezcla de frutas de cerezas y bayas orgánicas Good & Gather, cerezas enteras dulces oscuras deshuesadas Good & Gather, mezcla de fresas y mango Good & Gather, mezcla de frutas mixtas Good & Gather, trozos de mango Good & Gather, arándanos Good & Gather y Good & Gather Triple Berry Blend vendido del 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

Aldi: Season’s Choice Tropical Blend vendido del 11 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

AWG (Associated Wholesale Grocers): Las cerezas agrias rojas deshuesadas Best Choice sin azúcar se vendieron del 5 de abril de 2023 al 4 de mayo de 2023

Se insta a los consumidores a revisar sus congeladores en busca de los productos retirados, no comerlos y tirar el producto o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso completo. Las tiendas minoristas afectadas han sido notificadas de este retiro y se les ha dado instrucciones para que eliminen cualquier producto retirado de los estantes e inventarios de las tiendas minoristas.

Según la FDA, no se han reportado enfermedades en relación con este retiro.

También te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.