El cantante de regional mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu cumplieron su primer año juntos y lo celebraron con emotivos mensajes.

La feliz pareja espera su primer bebé y poco a poco han compartido imágenes de cómo avanza el embarazo. Ahora, desde Francia, la rapera de 29 años celebró con una imagen y un romántico mensaje su primer año juntos.

Los emotivos mensajes de Nodal y Cazzu al cumplir un año juntos (Instagram)

“Por muchos años más a tu ladito, Nodal”, escribió Cazzu en una fotografía que publicó en sus ‘Historias’ de Instagram donde ambos estaban disfrutando del atardecer en una playa. Por su lado, Nodal publicó en sus ‘Historias’ una imagen con el mensaje: “Hoy se cumple un año desde que aceptaste hacer una vida juntos… ha sido el año más precioso de mi vida, gracias Julieta. Te amo, mami”.

Hace poco, Nodal y Cazzu se dieron una escapada a la playa y mostraron los felices que están mientras llega su anhelada bebé, que los convertirá en padres primerizos. En las últimas semanas se les ha visto juntos en varios países en la gira internacional ‘Forajido Tour’ que está efectuando Nodal.

Los emotivos mensajes de Nodal y Cazzu al cumplir un año juntos (Instagram)

El mes pasado, el intérprete de ‘Botella tras botella’ le contó a la revista ‘¡Hola!’ que Cazzu dará a luz en septiembre, y está ansioso de darle la bienvenida a su bebé. “Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés. Es como: ‘¡Ya sal de ahí!’. Pero me acuerdo y digo: ‘No, todavía no. Aguántate’”, expresó Nodal en esa entrevista.

