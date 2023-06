Dos hispanos identificados entre las víctimas del tornado en Matador, Texas el miercoles

MATADOR, Texas (TELEMUNDO TEXAS) - Los esfuerzos de búsqueda y recuperación en Matador se han completado, según funcionarios del DPS.

La siguiente declaración fue publicada el viernes por la tarde:

La comunidad de Matador, Texas, ha completado la búsqueda y recuperación de las víctimas del tornado mortal que ocurrió el miércoles alrededor de las 7 de la tarde. Todos los ciudadanos han sido contados, y no se han reportado muertes adicionales. La cifra de muertos asciende a 4 y la de heridos a unas 15 personas.

Las víctimas han sido identificadas como:

Victor Valenzuela Jr, 43 años, varón de Austin, Texas

Troy Hernandez, 23 años, varón de San Angelo, Texas

Jo Etta Bumgardner, 85 años de edad, mujer de Matador, Texas

Randell (Randy) Rolin, 59 años, varón, Purcell, Oklahoma

Los daños reportados fueron 29 estructuras destruidas, 11 con daños significativos, y 23 con daños, con 61 propiedades afectadas por la tormenta.

La electricidad ha sido restaurada al 80 por ciento de la ciudad a partir de las 9:30 PM del 22 de junio de 2023

Funcionarios de la ciudad y el condado le gustaría dar las gracias a todas las personas de las ciudades y condados circundantes por su apoyo abrumador y la efusión de alimentos, agua y suministros. Matador no tiene ninguna necesidad insatisfecha en este momento y pediría que la gente deje de enviar agua, alimentos y suministros, ya que no pueden almacenar más suministros. Por favor, no donen ropa a este esfuerzo de ayuda. Los funcionarios no están equipados para almacenar o clasificar ese tipo de donaciones.

Para las personas que deseen ofrecer donaciones, una cuenta ha sido creada a través de Happy State Bank bajo el nombre de Matador Relief Fund.