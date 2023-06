(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Chiquis Rivera posó junto a otras dos mujeres en topless (sin sostén) y estalló contra las críticas negativas de los usuarios, por lo que tuvo que bloquear los comentarios en la publicación que efectuó en Instagram.

La sesión fotográfica fue parte de una campaña de Chiquis Rivera para promocionar su línea de fajas Bella Body Shapewear, y en la imagen ella y sus acompañantes aparecen solo con esas prendas, mientras se cubren los pechos con las manos.

Tras recibir mensajes destructivos, la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ publicó unos videos en sus ‘Historias’ donde dijo que estaba “decepcionada” de los comentarios, especialmente los que fueron escritos por mujeres.

“La verdad, qué decepción, qué decepción. Tuve que apagar los comentarios, no por mí, porque la verdad estoy acostumbrada, curtida se puede decir, de que hablen de mí. Pero no me gusta y no voy a dejar que ofendan a mis muchachas, que están conmigo en la foto, que no son modelos profesionales, son mujeres reales. Somos mujeres reales con virtudes, defectos, con curvas y cuerpos reales”, expresó la artista de 37 años.

Chiquis Rivera posa topless y estalla contra las críticas (Instagram)

Chiquis Rivera dijo sentirse enojada, pero de todas formas aseveró que iba a rezar por la falta de amor de aquellas personas que se toman el tiempo necesario para escribir comentarios despectivos.

Sobre la campaña, la cantante explicó que la idea es darle la oportunidad a mujeres “valientes”, que no son modelos profesionales, para que sean parte de su misión, empoderar al género femenino, sin importar su talla, además de amarse y aceptarse a sí mismas. También acotó que la fotografía no fue retocada o editada, sino que se publicó de la manera más natural posible.

