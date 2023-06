Bad Bunny habla por primera vez del momento cuando lanzó el celular de una fan

(TELEMUNDO ATLANTA). El célebre reguetonero Bad Bunny protagonizó la portada de junio de la revista Rolling Stone y en su entrevista se refirió por primera vez al momento cuando le arrebató y lanzó el celular a una fanática.

Aquella controversial escena recorrió el mundo a través de redes sociales luego de que un video registrase cómo a principios de año el cantante le quitó el celular a una fan y lo lanzó al aire mientras caminaba en Casa de Campo, República Dominicana.

Al ser cuestionado sobre el incidente en su reciente entrevista, el llamado ‘Conejo Malo’ admitió que “se arrepintió” de su acción, pero mencionó que la historia de lo que ocurrió no fue como se publicó en los medios.

“La gente me estaba grabando. Me encanta ir a República Dominicana, y yo saludaba a todos con el: ‘qué lo que’. Por aquí, por allá. Pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo. Me arrepentí al día siguiente. (…) Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió. Me molesta que es algo que nunca han dicho. Yo no lo tiré para el agua, lo tiré para un arbusto. Ella lo tiene, debería subir el video”, manifestó el intérprete de éxitos como ‘Titi me preguntó’.

Cuando le preguntaron sobre su relación con la influencer Kendall Jenner, solo se limitó a responder: “La gente ya sabe todo de mí. Ahora sólo me toca cuidarme más”.

