En pleno show, Alejandro Fernández pide a fanáticos que se retiren si les incomoda su canción ‘Mátalas’

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Alejandro Fernández sorprendió a sus fanáticos al manifestar en pleno show que podían marcharse por unos minutos aquellos a quienes les incomoda su canción ‘Mátalas’, que algunos han considerado una apología a los feminicidios.

La peculiar escena ocurrió recientemente en el WiZink Center de Madrid, España, donde el llamado ‘Potrillo’ advirtió al público que cantaría ‘Mátalas’ durante su show y si a alguien le parecía ofensiva la letra, podría retirarse por un tiempo mientras la entonaba.

“Les voy a dar chance, al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto”, expresó el artista de 52 años. A su vez, agregó: “Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España, de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?”.

La polémica canción ‘Mátalas’ fue compuesta originalmente por Manuel Eduardo Toscano hace dos décadas para el disco ‘Niña amada mía’ de Alejandro Fernández, y en la actualidad es una de las más reproducidas de su repertorio.

Una parte de la letra dice: “Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura”.

Luego de la controversia que se volvió a desatar por el tema, el propio Manuel Eduardo Toscano dijo en Instagram en marzo que la letra era una “metáfora”, sin embargo, modificó las frases más fuertes por otras que no se interpretasen como violentas.

