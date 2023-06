Chyno Miranda recibió el alta médica sin que su madre fuese notificada

(TELEMUNDO ATLANTA). El progreso del cantante Chyno Miranda ha sido notorio y permitió que finalmente recibiera el alta médica, pero su madre no fue notificada. Ahora, desde la calle, el artista celebra su canción ‘La Nota’.

Luego de haber sido ingresado hace más de seis meses en la clínica ‘El Cedral’, en Caracas, Venezuela, Chyno Miranda fue dado de alta, además de que el juzgado eliminó la inhabilitacón judicial que tenía en su país, según contó su madre Alcira Pérez a la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, citado por la revista ¡Hola! el miércoles.

A pesar de la grata noticia, Alcira Pérez se habría sorprendido, ya que se enteró cuando llamó por teléfono a la clínica para hablar con Chyno Miranda, pero le dijeron que ya había recibido el alta médica luego de que las autoridades acudiesen con una sentencia judicial que indicaba que el artista estaba en plenas facultades para decidir su futuro.

“Yo todo lo que quiero es su bien, ahora está en sus manos y en las manos de Dios, a quien le seguiré rezando para que me lo cuide”, expresó Alcira Pérez a Mandy Fridmann, de acuerdo con el informe de la mencionada revista.

“Yo creo que él no me llamó pensando que le iba a hacer un escándalo, pero no, yo solo quiero su bien”, dijo la progenitora al lamentar no haberse enterado de boca de su propio hijo.

En un video publicado por Chyno Miranda en sus ‘Historias’ de Instagram agradeció el respaldo de sus fanáticos y al fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab.

El cantante de 38 años todavía debe cumplir su tratamiento contra las adicciones y su rehabilitación física para combatir las secuelas de la neuropatía periférica que le ocasionó el COVID-19.

También en Instagram, Chyno Miranda compartió con sus casi 8 millones de seguidores su celebración por el sencillo ‘La nota’. En una reciente publicación, escribió: “¡Lo logramos, Venezuela! Gracias a todo mi equipo que trabajó día y noche sin parar. Bendiciones. Gracias a Dios y a todos por sus oraciones, ¿ya escucharon La Nota? Los quiero ver”.

