Revelan causa de muerte del actor Cody Longo, cuyo cuerpo estaba en descomposición al ser hallado

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - El actor y cantante Cody Longo, ex estrella del programa televisivo ‘Days of Our Lives’, murió debido a años de consumo excesivo de alcohol, según reveló el informe del médico forense.

El reporte de la autopsia de Cody Longo, obtenido por TMZ, indicó que la causa de la muerte del actor fue “abuso crónico de etanol”, y también señala que la forma de muerte fue natural.

Además, la autopsia acotó que el cuerpo de Cody Longo se estaba descomponiendo cuando lo hallaron muerto, y la escena del deceso estaba llena de botellas de alcohol.

TMZ publicó el trágico suceso en febrero cuando Cody Longo, de 34 años, fue encontrado muerto en una cama en una residencia en Austin, Texas.

Lamentablemente, los resultados de la autopsia publicados este lunes por TMZ no serán sorpresivos para quienes conocían a Cody Longo, pues su familia le dijo anteriormente a ese medio que él había estado luchado contra el abuso del alcohol durante años e incluso fue a rehabilitación en el verano de 2022.

Sus allegados ya creían que el actor había recaído y que el alcoholismo finalmente lo mató.

TMZ recordó que Cody Longo fue arrestado por un DUI (conducir bajo la influencia) en Los Ángeles en 2013 y, finalmente, logró un acuerdo de culpabilidad que lo obligaba a asistir a clases de educación sobre el alcohol.

