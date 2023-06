Hallan a un recién nacido en la parte trasera de un camión de basura

PLAIN CITY, Ohio (Telemundo Gray News) - Oficiales en Ohio encontraron a un bebé en la parte trasera de un camión de basura el jueves por la tarde, según el Departamento de Policía de Plain City.

El personal médico declaró muerto al recién nacido a término a las 2:33 p.m.

Según las autoridades, la autopsia preliminar no reveló de inmediato la causa de la muerte, pero sí confirmó que el cordón umbilical de la niña seguía atado.

Los resultados completos de la autopsia no se conocerán hasta dentro de varias semanas, según la policía.

Los investigadores están recibiendo pistas y viendo vídeos de diversas fuentes en un intento de localizar pruebas o testigos que puedan haber visto cómo metían a la niña en el cubo de la basura.

Las pruebas obtenidas durante la autopsia preliminar han sido enviadas para análisis de ADN.

“En este momento, estamos centrados en identificar al bebé y determinar qué le llevó a la muerte, pero también estamos preocupados por la salud de la madre debido a la gran posibilidad de que el bebé naciera sin asistencia sanitaria profesional”, escribió el jefe Dale McKee en un comunicado de prensa.

Ohio es un estado que reconoce las leyes de Refugio Seguro que permiten a un padre biológico dejar a un recién nacido, de hasta 30 días de edad, con un trabajador médico en un hospital o en un departamento de bomberos, o con un agente de la paz en una agencia de aplicación de la ley.

Si el bebé no ha sufrido malos tratos ni abandono, el progenitor no tendrá consecuencias legales por tomar esta decisión.

Cualquier padre biológico que no esté seguro de qué hacer puede llamar al teléfono de ayuda Help Me Grow para obtener información sobre el cuidado y la crianza de los hijos, además de información sobre la adopción: 1-800-755-4769.

