Esposa de Julián Figueroa confiesa qué destino quiere para sus cenizas

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - Imelda Garza, esposa del fallecido cantante Julián Figueroa, confesó cuál es el destino que desea para las cenizas del artista luego de que muriese de forma repentina el 9 de abril.

En un reciente encuentro con los medios mexicanos antes de ofrecer un concierto, la también cantante Imelda Garza habló sobre el proceso de duelo y contó que no quisiera que los restos de Julián Figueroa fuesen llevados a Juliantla, como otros familiares desean para que esté junto a los restos de su padre Joan Sebastian. Sin embargo, aclaró que no se opondrá si la mayoría de la familia lo prefiere así.

Imelda Garza dijo que desea que los restos de su esposo sigan quedándose en el altar en su casa, donde vive junto al hijo que procrearon juntos, la abuela Maribel Guardia y su pareja, ya que les ha servido para sentir paz.

“Si la decisión es de toda la familia, por supuesto que sí lo apruebo, yo quiero que esté en la casa conmigo y mi hijo, lo que yo más quiero es eso. Si alguna parte de sus cenizas tuviera que ser llevada a Juliantla por decisión de toda la familia no me opondría, pero para mí y lo más bonito es que esté ahí con nosotros”, destacó.

“La verdad en ese momento sientes: ‘cancela todo y déjenme vivir sola’, o sea, me encerré bastante, pero heme aquí otra vez, intentándolo”, manifestó al referirse a los primeros días del duelo.

También confesó que estuvo en un estado de shock por un tiempo e incluso tiene lagunas mentales: “No recuerdo todo el novenario, yo recuerdo como tres días y los tres días como todos desordenados, ni siquiera así como ´lunes, martes miércoles´, o sea... recuerdo como jueves luego el lunes, así horrible, no sé qué pasó antes, no sé qué pasó después”.

“Luego me encerré como dos semanas, subí cinco kilos por la depresión, me la pasaba comiendo mugrero y me dormía tarde (hasta) que dije: ‘No puedo seguir así’”, agregó Imelda Garza según la reseña de El Universal.

El cantante Julián Figueroa murió el 9 de abril a sus 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular cuando dormía en su casa.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.