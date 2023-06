Bad Bunny rompe el silencio sobre rumores de embarazo de Kendall Jenner

(TELEMUNDO ATLANTA). Aunque no acostumbra a hablar de su vida sentimental, el célebre reguetonero Bad Bunny decidió referirse a los rumores de que la influencer Kendall Jenner estaría esperando un bebé de él.

El reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ desató las especulaciones sobre el embarazo de la también empresaria Kendall Jenner, a quien se le ha vinculado sentimentalmente con Bad Bunny desde hace unos meses. En un adelanto de la serie, los productores le preguntaron a ella sobre el estado de su embarazo, a lo que respondió solo con una sonrisa antes de que cortaran el video. Desde entonces, surgió la polémica: ¿está embarazada Kendall Jenner?

Los rumores del embarazo de #KendallJenner surgen con el avance de la cuarta temporada del reality #TheKardashians, tras la reacción de la modelo luego de preguntarle sobre la visita de la cigüeña. Solo queda esperar para saber si #BadBunny será papá.https://t.co/1J7QvSfxDI — EnCasaConTelemundo (@ECCTelemundo) June 14, 2023

Y por supuesto, muchos fanáticos comenzaron a mencionar que de ser cierto, el bebé podría ser del puertorriqueño Bad Bunny. Ahora, el intérprete de ‘Titi me preguntó’ respondió a Yahoo News que ser una celebridad implica tener que aceptar las controversias que puedan desatarse: “Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá”.

A su vez, agregó: “Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas (que divulgan el chisme), porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como: ‘qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan’”. En este sentido, mencionó: “No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti”.

El ‘Conejo Malo’ también dijo que ya no se preocupa por las opiniones de los demás, pues es solo él quien sabe qué hace y cómo se siente: “El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago. Porque al final del día, yo soy el único que sabe y el único claro sobre lo que siento”.

En cuanto a los comentarios en redes sociales de su presunto su embarazo, Kendall Jenner no ha emitido declaraciones.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.