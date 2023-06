Los Rangers de Texas rinden homenaje a un Ranger retirado

Midland, Texas (KTLE) - Los Texas Rangers celebraron su 200 aniversario a principios de este año, sin embargo un ranger retirado fue homenajeado hoy.

Al Mitchel se le dio un sombrero de Ranger de Texas personalizado para conmemorar por su tiempo en la aplicación de la ley.

También sirvió como guardabosques de Texas en Midland de 1962 a 1971. A la edad de 87, él y su familia compartieron un momento especial que él nunca olvidará.

“Sólo soy un viejo ranger retirado. no soy nada especial. y todos saben lo que hacen, o no serían rangers. Estoy encantado de haber sido seleccionado para almorzar con todos ustedes hoy”, Al Mitchell.

Al no es el típico Ranger de Texas. El nació y creció en Nuevo México.

Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de unirse a los Rangers de Texas, no dudó.

Pasó la mayor parte de su carrera en la aplicación de la ley en todo Estados Unidos.

Su carrera le llevó finalmente a Midland, donde prestó servicio durante nueve años como guardabosques de Texas.

Su gorra tenía el número 200 por el número de años que los rangers de texas han servido.

Su viejo amigo Brad Roberts le encargó la gorra de ranger como agradecimiento.

“El Sr. Mitchel, gracias a sus contactos, me ayudó, me orientó y me enseñó a hacer cosas diferentes. Me presentó a mucha gente, y en nuestro mejor momento llegamos hasta Canadá”, dijo Brad Roberts, amigo de Al Mitchell.

Roberts y al trabajaron juntos para campos petroleros y han mantenido una amistad desde mediados de los 80′s.

Aunque él amaba lo que hacía en su tiempo, él ve a los texas rangers ahora y está feliz con sus avances, especialmente, su educacion.

“Y ahora, tenemos un montón de Texas Rangers hoy que tienen títulos de maestría, y todo. son inteligentes y saben lo que hacen. y por supuesto ahora tenemos mucha más gente en texas de la que solíamos tener”

Ahora Al Mitchell se enfoca en la educacion de sus nietos y sus metas en la vida.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.