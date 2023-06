Jesús Moré eliminado de Top Chef VIP 2: Su salida trajo desacuerdos y tensión en la competencia ¿Qué ocurrió?

La noche de ayer, en el apasionante escenario de Top Chef VIP 2, las llamas de la competencia se intensificaron tras la sorpresiva eliminación de Jesús Moré, el carismático actor mexicano.

Los jueces Antonio De Livier y Adria Marina Montaño, tomaron la polémica decisión de eliminar a Moré de la segunda temporada Top Chef VIP, al considerar que su creación culinaria fue la peor de la noche, dejando los fogones ardiendo de emociones encontradas en este reality show gastronómico.

Los concursantes se rebelan: Protestas y discrepancias por la decisión de los jueces en Top Chef VIP 2

La noticia de la eliminación de Jesús Moré de Top Chef VIP cayó como un balde de agua fría sobre los participantes, desatando un torrente de tristeza y descontento.

Algunos de los concursantes, como Sara Corrales, Alana Lliteras, Sebastián Villalobos y Génesis Suero, no dudaron en alzar su voz en señal de protesta, argumentando que la decisión de los jueces sobre el actor Jesús Moré fue injusta y cuestionable.

El influyente y carismático concursante colombiano, Sebastián Villalobos, expresó su desacuerdo de manera respetuosa, pero firme: “Con todo el respeto que ustedes se merecen y el criterio que seguramente tienen, no estamos de acuerdo. Tal vez nuestra opinión no importe, pero no compartimos su decisión”.

La tensión en el set de Top Chef VIP 2 alcanzó niveles nunca antes vistos en la historia del programa. Los concursantes manifestaron abiertamente su inconformidad, generando un ambiente cargado de emociones encontradas.

El chef responde: Antonio De Livier defiende su decisión en la eliminación de Jesús Moré

En respuesta a las protestas, el chef Antonio de Livier decidió dar explicaciones, buscando calmar los ánimos: “Lo voy a hacer por cariño y respeto hacia ustedes, aunque no deberíamos hacerlo, ya que es una competencia y la palabra final recae en los jueces. Pero solo para dejar las cosas claras: producto rancio, un caramelo incomible, un filo que estaba completamente aguado”, expresó.

El chef De Livier continuó defendiendo su elección al recalcar: “Laura tenía una espina en su platillo, pero su guiso era delicioso. En cambio, el señor Moré presentó el peor plato de la noche, lo digo con el corazón en la mano”.

En esta etapa crucial de la competencia, cada error puede significar la diferencia entre seguir avanzando o abandonar el programa. Los famosos concursantes se ven obligados a dar lo mejor de sí mismos para poder sobrevivir y llegar a la gran final.

Si deseas mantenerte al tanto de todos los emocionantes sucesos en los capítulos de Top Chef VIP 2, no te pierdas Telemundo de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este o también puedes ingresar a TopChefVIP.com para ver los capítulos online. Allí podrás disfrutar de la emoción, el drama y las habilidades culinarias de estos talentosos participantes.

