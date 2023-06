Horrendo crimen: planeó y asesinó con un rifle a sus 3 hijos días antes del Día del Padre

CONDADO DE CLERMONT, Ohio (WXIX/Gray News) — El hombre acusado en Ohio de asesinar a sus hijos de 3, 4 y 7 años los puso en fila en el patio de su casa antes de ejecutarlos con un rifle, según nuevos detalles sobre el caso que dieron a conocer los fiscales del condado de Clermont este viernes.

El juez de la corte municipal de ese condado Jason Nagel impuso una fianza de 20 millones de dólares para Chad Doerman, de 32 años. El condado de Clermont se encuentra a pocas millas al este de la ciudad de Cincinnati.

“En un acto de incomprensible crueldad, este padre que está de pie ante usted puso a sus pequeños hijos en fila y los ejecutó en su propia casa con un rifle”, dijo ante el juez el fiscal David Gast.

A Doerman se le acusa de tres cargos de asesinato agravado en la muerte de sus hijos ocurrida el jueves en su casa, ubicada en el municipio de Monroe, al sur del condado, a pocos días de celebrarse el Día del Padre.

“Este es de lejos el más enfermizo y horrendo crimen que haya visto”, dijo el fiscal Mark Tekulve. “Solo puedo imaginar el terror que estos tres chicos vivieron mientras su padre... su protector, los asesinaba. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que este acusado jamás vuelva a ver la luz del día”.

La madre de los pequeños, de 34 años, recibió un disparo en la cabeza.

Doerman “confesó que planeó llevar a cabo los asesinatos durante varios meses”, escribió un detective de la Oficina del Alguacil del Condado de Clermont en la denuncia.

El Alguacil dijo que el hombre podría enfrentar más cargos.

Una mujer llamó al 911 en medio de gritos de que “sus bebés habían recibido disparos”. Tres minutos después, otra persona que conducía por la escena dijo al 911 que vio a una niña corriendo por la calle y dijo que “su padre los había matado a todos”.

Los agentes del Alguacil que acudieron a la escena encontraron a Doerman sentado fuera de su casa. También encontraron a los tres niños inconscientes en el patio y con heridas de bala. Los agentes intentaron medidas para resucitarlos hasta que llegaron los paramédicos, pero los menores murieron en la escena.

A la madre, hasta ahora no identificada, la encontraron fuera de la casa con una herida de bala y fue llevada al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para ser tratada. Se desconoce su estado de salud actual.

Los agentes detuvieron a Doerman sin incidentes. Por ahora no ha sido revelado qué motivó esta tragedia y el alguacil Steve Leahy dijo la mañana de este viernes que de momento no lo harán público para no afectar la investigación.

Las autoridades no están tras la búsqueda de otros sospechosos.

Los cuerpos de los niños fueron llevados a la Oficina Forense del Condado de Hamilton para realizarles la autopsia.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.