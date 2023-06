Cántos homofóbicos obligan acortar el partido entre México y Estados Unidos

LAS VEGAS (AP) — El árbitro interrumpió el jueves por la noche el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra México después de que se escucharan repetidos cántos homofóbicos de los aficionados.

Cuatro jugadores fueron expulsados en el juego, que Estados Unidos ganó 3-0 por un lugar el domingo en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF contra Canadá.

Christian Pulisic anotó dos goles y Ricardo Pepi anotó uno en una gran actuación, pero este partido será recordado mucho más por la fealdad.

El juego se detuvo en el minuto 90 por los cánticos homofóbicos. Cuando se reanudó la acción, se señalaron 12 minutos de descuento, pero los cánticos reanudados provocaron que el árbitro salvadoreño Iván Barton terminara el partido en el octavo minuto agregado.

La FIFA multó a México con $108,000 en enero por cántos anti-gay de aficionados en dos partidos.

Los estadounidenses Weston McKennie y Sergiño Dest fueron expulsados por Barton junto con los mexicanos César Montes y Gerardo Arteaga durante la irritable segunda mitad.

“Estos son juegos de rivalidad. Estos son juegos de derbi. Cosas como esta suceden en todo el mundo y de ninguna manera me avergüenzo”, dijo B.J. Callaghan sobre las expulsiones después de su primer partido como entrenador interino de EE. UU. “Viene de un buen lugar. Se preocupan tanto el uno por el otro en ese vestuario que se defienden el uno al otro. ¿A veces tiene un problema en el que sacamos una tarjeta roja? Sí, pero cuando sabes de dónde viene, puedes aceptarlo y es una lección de aprendizaje para nosotros.

“En cuanto al canto, quiero dejar muy claro ante todo que, para nuestras creencias y nuestra cultura, no tiene cabida en el juego. No tiene lugar en nuestro sistema de valores”.

Mientras Callaghan entrenaba el juego de forma interina, se supo que Gregg Berhalter había accedido a regresar como entrenador de la selección nacional de EE. UU. después de haber sido absuelto en una investigación de violencia doméstica. Una persona familiarizada con la decisión que habló bajo condición de anonimato porque no se había hecho un anuncio le dijo a The Associated Press que Berhalter aceptó entrenar al equipo hasta la Copa del Mundo de 2026.

Pulisic, el mejor jugador estadounidense, dijo la semana pasada que la USSF debería considerar traer de vuelta a Berhalter.

Después de sus expulsiones, McKennie y Dest están suspendidos para la final. Luca de la Torre y Joe Scally son posibles reemplazos.

“Definitivamente es un golpe”, dijo Tim Weah. “Viene con el juego. Sé que las tarjetas rojas definitivamente son un fastidio, pero suceden. Partido agresivo esta noche”.

El delantero Folarin Balogun hizo su debut después de que el jugador de 21 años de edad decidiera jugar para los EE. UU. sobre Inglaterra y Nigeria.

“Los muchachos me dijeron que iba a ser intenso, pero definitivamente todavía estoy conmocionado por los eventos”, dijo Balogun, quien en un momento fue empujado al campo. “Estaba en el piso porque tenía dolor, pero cuando miré hacia arriba vi a mucha gente alrededor y supe que mis compañeros de equipo solo estaban tratando de defenderme”.

Haciendo su primera apertura con un club o país desde el 15 de abril, Pulisic puso a EE. UU. adelante en el minuto 37 y duplicó la ventaja en el 46. Tiene 25 goles en 59 apariciones internacionales, incluidos cuatro goles contra México. Pepi marcó en el 79, cinco minutos después de sustituir a Bologun.

Con su primera victoria de tres goles sobre México en 23 años, Estados Unidos estiró su racha invicta contra El Tri a seis (tres victorias, tres empates), igualando la más larga de los estadounidenses, de 2011 a 2015.

EE. UU. se adelantó cuando Gio Reyna le quitó el balón a Montes y luego, mientras estaba boca abajo, lo empujó hacia delante de Jorge Sánchez. Pulisic irrumpió detrás de los defensores, tomó un par de toques y desde el borde del área pequeña envió el balón al portero Guillermo Ochoa.

McKennie inició el movimiento hacia el segundo gol con un pase largo por un flanco a Weah, quien centró. Un veloz Pulisic se colocó detrás de Israel Reyes y Sánchez, clavando el balón con la zurda desde 6 metros.

Montes recibió una tarjeta roja directa a los 69 por patear a Balogun mientras los dos desafiaban. McKennie recibió una tarjeta roja dos minutos después por colocar una mano en el cuello de Sánchez durante la discusión y los empujones que siguieron.

Pepi marcó su séptimo gol internacional, recibiendo un pase de Dest, sacando un toque y redondeando a Ochoa. Dest y Arteaga fueron expulsados en el 86 por empujones.

“Hubo momentos en ambos equipos que podríamos haber manejado mejor”, dijo Callaghan.

Notas: Reyna, con el cabello teñido de rubio, hizo su primera titularidad con un club o país desde el 27 de marzo, también la última vez que Dest y el portero Matt Turner aparecieron en un partido. ... Canadá venció a Panamá 2-0 en el primer partido con goles de Jonathan David a los 25 y Alphonso Davies a los 69. México y Panamá se enfrentan en el partido por el tercer lugar.

El periodista deportivo de AP Ron Blum en Nueva York contribuyó a este despacho.

