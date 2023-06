Hondureña de 28 años se hizo pasar por adolescente en una escuela de EE.UU. para aprender inglés

ST. CHARLES PARISH, La. (Telemundo Gray News) - Las autoridades de St. Charles Parish dijeron que una mujer de 28 años acusada de usar documentos falsos para inscribirse como estudiante de secundaria no estaba tratando de lastimar a ningún niño.

El sheriff Greg Champagne dio una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, diciendo que quería tranquilizar a los padres.

“La joven no causó problemas, no hizo nada inapropiado con ningún otro estudiante, se mantuvo sola, se fue a casa, no se involucró en ningún otro comportamiento criminal o inapropiado”, dijo Champagne.

Marta Elizeth Serrano-Alvarado, de 46 años, y su hija Martha Jessenia Gutiérrez-Serrano, de 28 años, fueron acusadas cada una de un cargo de daños a registros públicos.

Champagne dice que los dos crearon un pasaporte falso y certificado de nacimiento de Honduras para que Gutierrez-Serrano pudiera obtener una buena educación en Hahnville High School y mejorar su Inglés.

Champagne dijo que la madre estaba en el país con una visa vencida y que la hija tiene documentación de haber sido procesada por el gobierno federal, entrando a los Estados Unidos a fines del otoño de 2021, pero no pudo comentar sobre su estado de inmigración más actual.

El superintendente de las Escuelas Públicas de St. Charles Parish, el Dr. Ken Oertling, planea auditar todos los registros de inscripción de los estudiantes actuales y evaluar a partir de ahí.

“Es mi sincera esperanza de que este incidente en particular traerá conciencia a los sistemas escolares en Louisiana y en todo nuestro país la necesidad de revisar y mejorar sus procesos de inscripción de los estudiantes”, dijo Oertling.

Ni Champagne ni Oertling quisieron entrar en detalles sobre la participación del estudiante de 28 años en clubes, deportes o actividades extraescolares. Citaron la FERPA -la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia- diciendo que están protegiendo la privacidad de sus estudiantes.

“Tanto si se trata del estudiante que estamos mencionando hoy como de cualquier estudiante de nuestras escuelas, no vamos a mencionar nada sobre algo que pueda estar vinculado a un posible expediente estudiantil, que podría incluir actividades a las que pertenecieran, sus calificaciones, fines disciplinarios, etcétera, etcétera”, dijo Oertling.

Ambas mujeres fueron detenidas con fianzas de 30.000 dólares por sus presuntos delitos. Champagne dijo que hicieron esos bonos a las pocas horas de la reserva y fueron puestos en libertad.