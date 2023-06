Retiran del mercado frutas congeladas por posible contaminación por hepatitis A

(Gray News) - Se ha emitido un retiro voluntario de ciertos productos de fresas congeladas debido a la preocupación por una contaminación por hepatitis A.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos dice que Willamette Valley Fruit Co, de Salem, Oregón, emitió el lunes el retiro voluntario de paquetes seleccionados de frutas congeladas que contienen fresas cultivadas en México.

Los productos de frutas congeladas retirados del mercado se vendieron como paquetes seleccionados de fresas en rodajas Great Value, frutas mixtas Great Value y mezcla antioxidante Great Value en tiendas Walmart en 32 estados del 24 de enero al 8 de junio.

Además, ciertos paquetes de Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend vendidos en tiendas Costco Wholesale en Colorado, Texas, California y Arizona desde el 3 de octubre de 2022 hasta el 8 de junio de 2023 y productos Rader Farms Organic Berry Trio distribuidos en ubicaciones HEB en Texas entre 18 de julio de 2022 al 8 de junio de 2023 se retiran voluntariamente.

La FDA dice que aún no se han reportado enfermedades que puedan estar asociadas con el retiro voluntario.

Los clientes que compraron la fruta congelada retirada pueden tirar los artículos o devolverlos para obtener un reembolso.

Los signos de exposición a la hepatitis A pueden incluir fatiga, ictericia, orina oscura, heces pálidas e insuficiencia hepática en los casos más graves.

