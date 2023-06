Nodal y Cazzu se van a la playa y derrochan amor

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de regional mexicano Christian Nodal y su pareja, la rapera argentina Cazzu, se fueron a disfrutar de la playa y derrocharon su amor en redes sociales.

Nodal y Cazzu se dieron una escapada a la playa y mostraron los felices que están mientras llega su anhelada bebé, que los convertirá en padres primerizos. En las últimas semanas se les ha visto juntos en la gira internacional ‘Forajido Tour’ que está efectuando Nodal.

Nodal y Cazzu vacacionan en la playa 🏝️ pic.twitter.com/N1QJKYbBZu — Lo + viral (@VideosVirales69) June 13, 2023

Aunque no especificaron el lugar, la pareja compartió videos en sus ‘Historias’ de Instagram donde se mostraron felices en una paradisíaca playa.

El mes pasado, el intérprete de ‘Botella tras botella’ le contó a la revista ‘¡Hola!’ que Cazzu dará a luz en septiembre, y está ansioso de darle la bienvenida a su bebé. “Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés. Es como: ‘¡Ya sal de ahí!’. Pero me acuerdo y digo: ‘No, todavía no. Aguántate’”, expresó Nodal en esa entrevista.

¡Que agusticidad! 😎



Christian Nodal y Cazzu nos comparten en la cuenta de Instagram del caborquense lo agusto que se la pasan en la playa, ¿donde creen que sea? 🏖



📷 Instagram | nodal pic.twitter.com/UOZyAbGOwX — El Sol de Hermosillo (@ElSolHermosillo) June 13, 2023

El 27 de mayo Nodal cantó durante más de dos horas en el Foro Sol de la Ciudad de México, y casi al final Cazzu llegó al escenario por unos segundos mientras él entonaba ‘De los besos que te di’.

Como sacado de una película romántica, Cazzu abrazó a Nodal, bailaron brevemente mientras se miraban dulcemente a los ojos, hasta que se dieron un beso y ella se marchó. El público estalló en algarabía.

Además, Nodal ya lanzó una canción que le dedicó a su pareja titulada ‘Cazzualidades’. “Sí estoy sonriendo es por tu culpa, quiero bailarte al ritmo de una cumbia. A Cazzu, tú eres lo que buscaba. Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba”, dice un fragmento del sencillo.

