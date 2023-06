Los hijos de la mujer de Texas asesinada en Las Vegas aún no han podido regresar al estado

MESQUITE, TEXAS (TELEMUNDO TEXAS) - Una mujer del norte de Texas dice que se esta enfrentando una batalla dura. El mes pasado, su hermana fue asesinada mientras estaba de vacaciones con sus tres hijos. Dos de los niños no han podido regresar a casa a Mesquite, causando angustia emocional importante.

A finales del mes pasado, Nydia López-García se fue de vacaciones con sus tres hijos a Las Vegas y nunca regresó a casa. Su ex, Fernando Gómez, de 42 años, está acusado de su asesinato.

Fernando Gómez, de 42 años, (Telemundo)

La hermana de López-García, Candace Garza, dice que el ex de ella la tuvo que haber seguido hasta donde se encontraban. Dice que los niños estaban en otra habitación del hotel y que su hermana luchó para volver con los niños.

“Fue un asesinato brutal debido a la violencia doméstica”, dijo la hermana de la víctima.

La tragedia ocurrió en el MGM Grand, donde se alojaba su hermana, y de donde el servicio de protección de menores tomó posesión de los niños. Fue entonces que Garza tomo un vuelo.

“Me los entregaron, pero no se nos permite salir del condado Clark hasta que se resuelvan los detalles de jurisdicción entre Las Vegas y Dallas”, dijo Garza.

Garza dijo que Gómez aún tiene la patria potestad de los dos niños más pequeños, por lo que ahora está en lo que parece ser una situación inusual.

“Me dicen que los jueces en Las Vegas necesitan comunicarse con los jueces en Texas y tienen que transferir jurisdicción”, dijo. “Un trabajador de servicio de protección de Texas me dice que no se han puesto en contacto con los jueces de aquí. Creo que es sólo el sistema legal y simplemente no está diseñado para manejar este tipo de situaciones.”

Durante más de dos semanas, Garza no ha podido trabajar. Le faltan salarios mientras paga sus facturas, las de su hermana, los gastos de los niños, una habitación de hotel y los gastos del funeral de su hermana.

“Honestamente, y no lo digo a la ligera, es lo más difícil y desafiante que he tenido que afrontar en toda mi vida”, dijo. “Te arrebatan a tu hermana en un brutal asesinato, hay niños sin sus padres que no pueden volver a casa”.

Dice que podrían pasar hasta dos meses antes de que les concedan permiso para volver a casa y que cada día es más difícil.

“Ni siquiera se les permite ir al funeral de su madre”, dijo. “Estamos intentando retrasar su funeral para que puedan volver a casa y el tiempo se acaba. Están de duelo con una sola persona en lugar de una familia que les apoye, que les rodee de amor”.

Garza dice que ahora mismo, las donaciones de su empresa, Imagine360, así como de amigos y familiares, les están ayudando a salir adelante. También han creado un GoFundMe.

Ella dijo que no será capaz de mantener a largo plazo. Espera que, dada la situación, todo el proceso se acelere.

