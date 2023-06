La crueldad hacia los animales provoca enojo en los residentes de Midland

MIDLAND, Texas (KTLE) - La crueldad con los animales ha sido un problema reciente en la ciudad de Midland.

Apenas el mes pasado un perro fue encontrado con la boca y las piernas amarradas con cinta adhesiva. Hace solo una semana se abandonaron gatos muertos en bolsas en la calle.

Recientemente, un perro murió bajo la supervisión del Control de Animales de Midland, llevando a los residentes de Midland a expresar sus preocupaciones a la ciudad.

La muerte de este perro no era parte de la agenda, pero los habitantes de Midland se aseguraron de que la ciudad sabía que no estaban contentos y exigieron justicia para este perro.

Mucha gente dice que la muerte de este perro fue debió a un golpe de calor y a la negligencia.

Aunque no hay mucha información sobre el perro que murió, la ciudad confirmó que el animal fue encontrado muerto en un camión de Control de Animales de Midland.

La mayoría de la gente se enteró de la situación por una publicación en la aplicación Nextdoor. Hoy, algunos de ellos se plantaron frente al Ayuntamiento de Midland para mostrar su decepción.

“Y yo estaba, estaba enfurecido. Y se me rompió el corazón por ese pobre animal. Los camiones de control de animales no tienen calefacción, ni aire acondicionado. Son jaulas de metal, y los que crecimos en los años 80 sabemos que el metal en verano puede quemarte”, dijo Evelyn Burjos, residente de Midland.

El ayuntamiento está investigando la muerte de este perro, pero dice que, si la persona o personas responsables son culpables, habrá consecuencias.

“Tenemos procedimientos y normas. Y queremos que nuestro personal las siga. Y si no lo hacen, tenemos que exigirles que asuman responsabilidad. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene que rendir cuentas”, dijo Dan Corrales, Miembro del Consejo Municipal de Midland.

Aunque mucha gente estaba molesta con la ciudad, Corrales estaba de acuerdo con ellos y dijo que algo tiene que cambiar.

“Tenemos que darles los recursos para hacer ese trabajo. Y el ayuntamiento tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a invertir en nuestra comunidad? ¿Vamos a pagarles lo que se les debe pagar? Si vamos a hacerlo, porque ahora no estamos donde tenemos que estar”, dijo Corrales.

La mayoría de las personas que hablaron al consejo también hablaron de como el anterior director de los Servicios de Animales de Midland, Ty Coleman, era amado por la comunidad.

Y que desde que se fue, las cosas han empeorado para los animales en Midland.

“Los animales son como los bebés. No hay un tiempo establecido para hacer las cosas. Tienes que hacer lo que es correcto y lo que es mejor. No es eliminarlo de la lista lo antes posible, así que me dolió mucho perderlo”, dijo Burjos.

La ciudad de Midland envió un comunicado diciendo,

En la tarde del jueves 8 de junio del 2023, los Servicios para Animales de Midland recibió una llamada de una clínica veterinaria para investigar una mordida de perro de uno de sus empleados. Un oficial de Servicios para Animales llegó y pidió a los propietarios de la mezcla de Bulldog y Pitbull de 7 años que pusieran al perro en el vehículo de Servicios para Animales, que estaba en marcha con el aire acondicionado encendido en el compartimento de transporte. Después de aproximadamente una hora de recopilar información sobre el caso de la mordida en la escena, el oficial de Servicios para Animales regresó a las instalaciones de Servicios para Animales y encontró al perro muerto. Midland Animal Services está llevando a cabo una revisión interna. Hemos estado en contacto con la familia y nos hemos dado cuenta del impacto que tiene en ellos la pérdida de su mascota. Sabemos lo importante que son las mascotas, así como la importancia de todos los animales en nuestra comunidad. Estamos y seguiremos comprometidos a proteger la salud pública y el bienestar de los animales en Midland.

