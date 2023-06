Dos niños heridos después de que se derramara ácido en los toboganes del parque infantil

LONGMEADOW, Massachusetts (Telemundo Gray News) - La policía de Longmeadow está investigando un incidente ocurrido durante el fin de semana que dejó al menos dos niños heridos en el parque infantil Bliss Park.

Los departamentos de policía y bomberos de Longmeadow respondieron a varias llamadas el domingo por la mañana sobre una “sustancia sospechosa” en el patio de recreo. Más tarde se enteraron de que era un producto químico peligroso que dejó al menos dos niños con lesiones similares a quemaduras.

Las autoridades han identificado el producto químico peligroso como ácido muriático, un producto químico de uso común para limpiar las bacterias de las piscinas. Dijeron que se vertió en tres toboganes del parque infantil.

El incidente dio lugar a una investigación por parte del Departamento de Bomberos de Longmeadow, el Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Massachusetts, la Oficina del Fiscal del Distrito y otros organismos estatales.

Ashley Thielen estaba llevando a sus hijos a lo que parecía un día normal en Bliss Park el domingo, pero después de que sus hijos corrieran hacia ella sollozando después de jugar en el parque infantil, se dio cuenta de que sus hijos estaban potencialmente en peligro.

Thielen dijo que sus dos hijos resultaron heridos después de deslizarse a través del charco químico.

“Llegamos ayer a las 8:15 de la mañana, creo que fuimos los primeros en llegar”, explicó. “Dejé que los niños jugaran. No me di cuenta de que había líquido que se acumulaba en el fondo del tobogán. Supuse que era agua de lluvia. No le di mucha importancia y entonces mi hijo, que tiene un año, se puso a llorar. Fue entonces cuando supe que ese líquido no era agua”.

Thielen envió fotos de sus hijos a WGGB. Las piernas de su hijo quedaron hinchadas y con ampollas después de entrar en contacto con los productos químicos. Ella dijo que las heridas son en su mayoría superficiales y sus hijos están bien, pero ella piensa que su situación podría haber terminado mucho peor.

“Lo que siempre hace, con nuestro nivel freático, es sumergir toda la cara en él, así que me sorprendió que no lo hiciera porque en la parte inferior del tobogán, donde estaba, se había acumulado una buena cantidad”, dijo Thielen. “Me sorprendió que no empezara a chapotear en él”.

El capitán de la policía de Longmeadow, Carl Mazzaferro, dijo que cuando comenzaron su investigación, la policía notó lo que parecía ser un robo en la sala de bombas de la piscina directamente detrás del patio de recreo, donde quien irrumpió obtuvo los productos químicos.

“Fueron capaces de escalar un par de vallas y luego accedieron por la puerta a la zona de productos químicos”, explicó Mazzaferro.

Se recogieron pruebas adicionales en el lugar y se enviaron al Laboratorio Criminalístico de la Policía Estatal de Massachusetts para su análisis forense y la toma de huellas dactilares, según informó el Departamento de Bomberos de Longmeadow en un comunicado de prensa.

Esta no es la primera vez que esta casa de la piscina ha tenido preocupaciones químicas. En 2018, una sustancia ácida diferente se derramó, pero se contuvo en el edificio de la piscina, y no se informaron lesiones.

Mazzaferro dijo que hay planes para aumentar la seguridad alrededor de la piscina hasta que se tomen más medidas.

“El Departamento de Policía de Longmeadow tendrá patrullas adicionales, y hemos tenido patrullas adicionales desde este incidente en la piscina de Bliss Park y el área de la casa de la piscina”, dijo.

Los miembros de la comunidad dijeron que estaban sorprendidos por el incidente.

“Da miedo que hicieran algo así sin pensar en las consecuencias”, dijo Kristin Cerasa, de Springfield.

“¿Cómo puede alguien hacer eso cuando a los únicos que va a hacer daño es a niños pequeños?”, añadió Debora Lorenzo, de Agawam.

La zona de juegos se ha limpiado, pero permanecerá cerrada el resto de la semana por precaución. El resto del parque sigue abierto.

