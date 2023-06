El nuevo Juez de la Paz de la comisaría 1 acaba de ser removido de la OPD

ODESSA, Texas (KTLE) -El 23 de mayo el ex sargento de la OPD, Carlos Chávez fue nombrado Juez de Paz del Precinto 1 por los Comisionados del Condado de Ector.

Después de la contratación de Chávez, alegaciones de novatadas fueron reportadas al Juez del Condado de Ector, Dustin Fawcett.

Chávez fue removido de su puesto como sargento de entrenamiento el 19 de abril después de que alegaciones de novatadas fueron presentadas en su contra.

El Sargento Carlos Chávez estuvo con el Departamento de Policía de Odessa durante 35 años, pasó la mayor parte de ese tiempo entrenando a reclutas.

Después de pasar 35 años en la fuerza y casi dos décadas entrenando reclutas para el OPD, Chávez tuvo informes de novatadas presentadas contra él por primera vez en abril.

El 19 de abril fue dado de baja y un mes más tarde fue nombrado juez de paz de la comisaría 1.

Dustin Fawcett dice que los comisionados no estaban al tanto de las acusaciones contra Chávez en el momento de la contratación de Chávez, pero dice que la investigación interna de la OPD sobre el asunto encontró que las acusaciones contra Chávez no eran nada grave, y la ciudad no tomó medidas disciplinarias contra Chávez.

“Si se hubiera tomado una medida disciplinaria y se hubiera tratado de una investigación y no sólo de una queja, entonces la conversación sería diferente. Pero, a nuestro entender, ninguna de las circunstancias que se produjeron alcanzó un nivel de gravedad que nos llevara a mantener ningún tipo de conversación o a dudar sobre el nombramiento”, dijo Fawcett.

A pesar de que nada se encontró en la investigación OPD, Fawcett todavía cree que era apropiado para este asunto que se presentó después de lo sucedido con un incidente de novatadas en Odessa Fire Rescue.

“No creo que fuera inapropiado presentarlo ante la gente para investigarlo, pero sí creo que las prácticas por ahí tengo plena confianza en el Jefe Gerke en OPD, tengo plena confianza en su personal y el hecho de que no se tomaron medidas disciplinarias aparte de que ya no está a cargo de estos reclutas”, dijo Fawcett.

El portavoz de la Ciudad de Odessa dijo en una cita declaración

“Las investigaciones son complejas y emocionales para ambas partes. Agradecemos su paciencia”.

También nos pusimos en contacto con Chávez, pero no hemos recibido respuesta.

El condado entrevistó a tres candidatos para este puesto y después de sus entrevistas encontró Chávez para ser el mejor ajuste para el trabajo. Chávez empezará a trabajar a finales de junio.

