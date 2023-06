Critican a Nodal por “olvidar” a Cazzu al bajar de un avión

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de regional mexicano Christian Nodal fue criticado por algunos usuarios en redes sociales por supuestamente “olvidar” a su pareja Cazzu, con quien está esperando un bebé, al descender de un avión.

En la plataforma TikTok se ha viralizado un video que registró la reciente acción en Venezuela, adonde Nodal arribó para ofrecer un concierto en Caracas como parte de su gira internacional ‘Forajidos Tour’.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ llegó al país junto a su novia, la rapera argentina Cazzu, en un avión privado. Según la grabación, Nodal pareció olvidar por unos segundos a su pareja, pues bajó de la aeronave, caminó hacia un vehículo que los llevaría a la terminal y luego se detuvo para voltear y esperar a Cazzu. Las imágenes mostraron que él le extendió la mano, pero ella pasó de largo.

La escena desató una ola de comentarios en las redes, como los que se pueden leer en la publicación del usuario ‘luiscerezo41′ en TikTok: “Se le olvidó por un momento la esposa”, “Se nota que ama a Cazzu, jajaja”, “Cuánta caballerosidad”, “Oye, pero te bajas y la esperas para tomarle la mano al bajar, caballero”, “Y a Belinda no la dejaba ni voltear”, “Aaaaa pero qué humilde, ni saluda”, “Qué educación tiene, no puede ser”, “Se le olvidan dos personas, joven”.

El mes pasado, Nodal le contó a la revista ‘Hola!’ que Cazzu dará a luz en septiembre, y está ansioso de darle la bienvenida a su bebé. “Yo no sé qué le pasa al celular, pero me salen tantos videos de bebés. Es como: ‘¡Ya sal de ahí!’. Pero me acuerdo y digo: ‘No, todavía no. Aguántate’”, expresó Nodal en esa entrevista.

