Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, por fin se pronunció sobre su cambio de género. ¡Esto fue lo que dijo!

Camilo Blanes, el hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, ha sido objeto de diversas polémicas en los últimos tiempos, sobre todo después de haber aparecido en unas reveladoras fotos como mujer y exhibiendo su cuerpo.

Luego de esta controversia, se reveló que el cantante español se está sometiendo a un proceso de transición de género para convertirse en mujer y ha adoptado el nombre de Sheila Devil. Y, finalmente, luego de muchas especulaciones, el único hijo de Camilo Sesto rompió el silencio y decidió hablar por primera vez sobre este tema tan personal.

Camilo Blanes se sincera: “Soy del sexo que siempre he sido” y aborda las especulaciones

En una entrevista realizada por Europa Press, Camilo Blanes ha decidido dar su versión de los hechos, defender su identidad de género y aclarar las especulaciones que se manejan alrededor de su cambio de sexo.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es alguien que aborrezco, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, quien siempre será mi padre, y me parezco a él de manera asombrosa”, declaró Blanes.

Tras un largo proceso de introspección, el hijo de la leyenda musical ha encontrado la tranquilidad en su nueva identidad de género. “Me ha llevado tiempo llegar a esta conclusión, pero ahora me siento muy cómoda conmigo misma”.

“Si alguien se siente incómodo, quizás debería mirarse más en el espejo. Yo veo lo que necesito ver y hago lo que puedo hacer”, agregó. “La última cosa que quiero es llamar la atención. He llevado las cosas al extremo por una razón: para cerrar ese capítulo que tanto odiaba”.

Blanes, quien enfatizó su estado de soltería, dejó en claro que esta transición es un asunto personal y de autodescubrimiento que solo le compete a él. Aunque reconoció que existen preocupaciones en el proceso, rechazó de manera categórica los comentarios negativos.

“He escuchado críticas y palabras hirientes, pero no sé por qué me afectan tanto. Lo más importante para mí es encontrar mi propio camino, descubrir quién soy realmente, y eso es evidente”, advirtió.

En cuanto a su relación con su madre, Lourdes Ornelas, con quien se ha dicho que tiene una relación complicada, Camilo Blanes aseguró que no hay conflictos y que han tenido conversaciones profundas al respecto. “Ya hemos hablado. Hemos hablado mucho”, aclaró.

“Amo a mi madre. ¿Ves odio en mi corazón?”, preguntó retóricamente. “Nunca he sentido odio y nunca lo sentiré”.

Con estas palabras, Camilo Blanes cierra el tema de las especulaciones que han rodeado su vida en los últimos tiempos, al tiempo que busca encontrarse a sí mismo y vivir su vida de acuerdo con su propia verdad.

