Laura Bozzo aparece con el rostro golpeado y confiesa crisis de ansiedad

(TELEMUNDO ATLANTA). La presentadora televisiva Laura Bozzo publicó una alarmante fotografía donde se mostró con el rostro golpeado y reveló que está lidiando con crisis de ansiedad y depresión.

En Twitter, la también abogada peruana de 71 años compartió esta semana una imagen en la que una parte de su ojo izquierdo y nariz tienen hematomas, lo que preocupó a sus más de 780 mil seguidores.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí”, escribió Laura Bozzo al contar por qué no se le ha visto frente a las cámaras recientemente.

Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

A su vez, agregó: “Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí. Pero Dios me cuida”.

De inmediato, la publicación recibió una ola de comentarios, como el de la usuaria ‘Milan Balenciaga’ quien dijo: “Por si necesitas apoyo... si es verdad tu depresión… a la Línea de la Vida puedes llamar al 800 911 2000, las 24 horas del día, los 365 días del año, así como a la línea del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, que cuenta con el chat de confianza 55 5533 5533″. Ante esto, la presentadora le respondió: “Mil gracias. Tengo a mi psiquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible, bendiciones”.

En otro mensaje para contestarle a un usuario que dudó de su versión, Laura Bozzo manifestó: “No tengo por qué mentir. Vivo sola y se me bajo la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido ataques de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico. PUNTO”.

Otros usuarios le han escrito: “Ánimos Laura. Te queremos desde Perú”, “Ánimo, Lau, los mexicanos te queremos mucho. Buena vibra, que Dios te bendiga. Sabemos que eres buena”, “Fuerza, siempre decís que la noche nunca venció al amanecer, y es cierto. Todos tenemos días difíciles. DTB”.

