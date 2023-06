Mujeres denuncian que fueron grabadas mientras estaban en el baño de un Walmart

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - Tres mujeres han denunciado ante las autoridades que un empleado de Walmart las grabó en secreto mientras usaban el baño.

“Simplemente grité y dije: ‘Alguien, por favor, llame al 911′”, dijo Ashley Jones, una de las denunciantes, que sorprendió al hombre mientras la grababa con su teléfono celular en el baño de la tienda, ubicada en la 3580 Memorial Dr, en Decatur, del condado de DeKalb en el área metropolitana de Atlanta.

Jones, que trabaja en la tienda, dijo que el video de vigilancia de la tienda muestra al hombre cuando sale corriendo del baño.

La denunciante asegura que ya no se siente cómoda usando baños públicos. “Es escalofriante”, manifestó Jones. “Siento que todos me están mirando. Quiero decir que he tenido pesadillas al respecto”.

Según los reportes, lo mismo le sucedió a Jahvanna Ruff, otra empleada de la tienda, dos veces el mismo día. Ante la situación, Ruff pidió que la transfieran a otra tienda

“Estaba asustada”, expresó Ruff. “Cuando me pasó a mí, todo el mes siguiente no pude ir al baño sola”, afirmó la mujer.

“Debe ser detenido”, dijo por su parte Jonathan Johnson, el abogado que representa a Jones, Ruff y a una tercera exempleada con reclamos similares por un incidente ocurrido en marzo.

A Johnson ahora le preocupa que el hombre haya violado los derechos de privacidad de otras empleadas y clientes de la tienda.

“No hay forma de que sean las únicas tres”, dijo. “Creo que probablemente solo sea la punta del iceberg. Creo que podría haber docenas o posiblemente cientos de mujeres”.

En una declaración a Atlanta News First, un portavoz de Walmart confirmó que el empleado ya no está en la empresa y que continúan trabajando con las fuerzas del orden público mientras investigan las acusaciones.

“Priorizamos la seguridad de todos en nuestras tiendas, y el respeto es uno de nuestros principios fundamentales”, agrega el comunicado.

Mientras tanto, las tres mujeres han presentado denuncias de discriminación laboral ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).

