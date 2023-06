Maite Perroni no ha dejado que sus compañeros de RBD conozcan a su bebé. ¿Cuál es la razón?

Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el nacimiento de su primera hija, Lía, el pasado 16 de mayo. La feliz pareja compartió la noticia a través de Instagram, junto a una tierna fotografía donde se aprecian las manos de los padres sosteniendo la manita de la recién llegada.

“Bienvenidas las desveladas, los pañales... junto a nuestro amor incondicional. ¡Te amamos LÍA!”, escribieron emocionados.

Los RBD todavía no conocen a la hija de Maite Perroni: ¿Por qué?

Ahora, la atención se centra en si los compañeros de Maite Perroni en RBD han tenido la oportunidad de conocer a la pequeña. Hasta el momento, la respuesta ha sido negativa. Christopher Uckermann, integrante del grupo pop mexicano, reveló que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Lía, pero ha mantenido comunicación con Maite después del parto.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, comentó el cantante y actor. Aunque espera con ansias el momento de conocer a la niña, comprende que Maite desea protegerla de las exposiciones públicas durante sus primeros meses de vida.

La distancia física también ha sido un factor determinante para que los amigos de Maite Perroni no hayan conocido a Lía. La cantante y su familia se encuentran en Estados Unidos, lo que dificulta las visitas espontáneas. Sin embargo, la comunicación entre ellos no se ha visto afectada.

Christopher Uckermann compartió que ha tenido la oportunidad de hablar con Maite y que la percibe feliz y emocionada en esta nueva etapa como madre.

Christian Chávez celebra la llegada de Lía y se considera tío nuevamente

Por su parte, Christian Chávez, otro de los integrantes de RBD, no ha comentado mucho sobre la llegada de la bebé de Maite Perroni, pero con alegría mencionó: “Ya somos tíos nuevamente. Ya estamos grandes”.

Es evidente que el cariño y la amistad entre los miembros de RBD siguen vigentes, y es probable que en un futuro cercano Lía pueda compartir con sus famosos ‘tíos’ y crear momentos especiales junto a los integrantes del grupo pop mexicano.

Maite Perroni y Andrés Tovar comparten la alegría de convertirse en padres

Sin duda, la llegada de Lía ha llenado de felicidad a la pareja y a su círculo cercano. Aunque por el momento se mantienen protegiendo a la pequeña de la prensa, seguramente en el futuro podremos conocer más sobre la adorable niña y cómo ha cambiado la vida de Maite y Andrés.

Desde que Maite Perroni anunció su embarazo, la pequeña Lía es una bendición para Maite y Andrés, y se espera que su vida esté llena de felicidad y alegría junto a su familia y amigos cercanos, incluyendo a sus compañeros de RBD, quienes seguramente estarán presentes en momentos especiales de su vida.

Los seguidores de Maite Perroni están ansiosos por ver fotografías de la tierna Lía y conocer más detalles sobre su crecimiento, mientras se acerca rápidamente la gira internacional de RBD “Soy Rebelde World Tour”.

