El FBI detiene a un empresario de Texas vinculado a la destitución del Fiscal General del Estado Ken Paxton

AUSTIN, Texas (AP) - El FBI detuvo el jueves a un hombre de negocios en el centro del escándalo que llevó a la histórica destitución del fiscal general de Texas, Ken Paxton, una medida que se produjo en medio de nuevas preguntas sobre los negocios de los hombres planteados por los registros financieros que los abogados del republicano hicieron públicos para tratar de limpiarlo de acusaciones de soborno.

Nate Paul, de 36 años, fue detenido por agentes federales e ingresado en una cárcel de Austin por la tarde, según los registros de la oficina del sheriff del condado de Travis. No estaba claro de inmediato qué cargos condujeron a su detención, pero los registros mostraron que estaba detenido por una orden de retención federal por un delito grave.

La detención de Paul siguió una investigación federal de años de duración en el promotor inmobiliario de Austin - una investigación que Paxton involucró a su oficina, el establecimiento de una cadena de acontecimientos que finalmente condujo a su destitución el mes pasado.

Los abogados de Paul no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Uno de los abogados defensores de Paxton, Dan Cogdell, dijo que no tenía información adicional sobre la detención. El FBI declinó hacer comentarios, y un portavoz de los fiscales federales en el oeste de Texas no respondió a las preguntas.

Agentes del FBI que examinaban el problemático imperio inmobiliario de Paul registraron sus oficinas en Austin y su casa palaciega en 2019. Al año siguiente, ocho de los principales ayudantes de Paxton denunciaron al fiscal general ante el FBI por acusaciones de soborno y abuso de su cargo para ayudar a Paul, incluida la contratación de un abogado externo para examinar las denuncias del promotor sobre irregularidades cometidas por agentes federales.

Las acusaciones del personal de Paxton dieron lugar a una investigación del FBI, que sigue en curso, y son fundamentales para los artículos de destitución aprobados por abrumadora mayoría por la Cámara de Representantes del estado, dirigida por el Partido Republicano.

El miércoles, el equipo de defensa de Paxton mostró a una sala repleta de periodistas un extracto bancario que incluía una transferencia de 2020 en la que supuestamente aparecía él, y no un donante, pagando más de 120.000 dólares por la renovación de una casa.

La transferencia estaba fechada el 1 de octubre de 2020, el mismo día en que los ayudantes de Paxton firmaron una carta informando al jefe de recursos humanos de la oficina del fiscal general de Texas de que habían denunciado a Paxton ante el FBI.

El pago de 121.000 dólares fue a Cupertino Builders, cuyo gerente era un socio de Paul, según muestran los registros de la corporación estatal y los tribunales.

La empresa no se constituyó como sociedad en Texas hasta más de tres semanas después de que se realizara la transacción. En abril de ese año se constituyó en Delaware una empresa con el mismo nombre, aunque los registros públicos no dejan claro quién está detrás de ella.

El año pasado, un supervisor designado por el tribunal para algunas de las empresas de Paul escribió en un informe que Cupertino Builders se utilizó para “transferencias fraudulentas” de su negocio a Narsimha Raju Sagiraju, que fue condenado por fraude en California en 2016. El informe describía a Sagiraju como “amigo” de Paul.

Las acusaciones del personal de Paxton dieron lugar a una investigación del FBI, que sigue en curso.

Paul, que también empleó a una mujer con la que Paxton reconoció haber tenido una relación extramatrimonial, ha negado haber sobornado a Paxton. En una declaración, Paul describió a Sagiraju como un “contratista independiente” y dijo que no recordaba cómo se conocieron.

El momento del pago - y la identidad de quien fue pagado por las renovaciones en la casa de Paxton en Austin - no era de conocimiento público antes de que su nuevo equipo legal celebrara una conferencia de prensa el miércoles en la que pusieron documentos financieros en una pantalla de proyector mientras criticaban la destitución. The Wall Street Journal fue el primero en informar de ello.

Tony Buzbee, un destacado abogado de Houston que fue contratado por Paxton durante el fin de semana y dirigió la conferencia de prensa, dijo por correo electrónico el jueves que los recibos “demuestran claramente” que Paxton pagó por las reparaciones. No abordó las preguntas sobre el momento de los pagos o Cupertino Constructores.

“Sin ninguna prueba, los políticos que dirigen este falso juicio político acusaron falsamente al general Paxton de no pagar las reparaciones de su casa. Eso es mentira”, dijo Buzbee.

Desde que se convirtió en el tercer funcionario de la historia de Texas en ser sometido a un juicio político, Paxton ha tachado el proceso de motivado políticamente y precipitado, afirmando que nunca se le dio la oportunidad de rebatir las acusaciones en la Cámara de Representantes.

“Tenemos los recibos”, dijo Buzbee a los periodistas el miércoles mientras los documentos aparecían en pantalla. “Este es el tipo de pruebas que tratamos de ofrecerles una vez que nos enteramos de esta tontería”.

Paxton está suspendido temporalmente de su cargo a la espera del resultado de un juicio en el Senado de Texas que está previsto que comience a más tardar el 28 de agosto. El jurado estará compuesto por los miembros del Senado, de 31 escaños; una de ellas, la esposa de Paxton, la senadora Angela Paxton, no ha dicho si se recusará.

Los Paxton compraron la casa de Austin en 2018. Cuando fue remodelada dos años después, el antiguo personal de Paxton alegó en documentos judiciales que Paul “estuvo involucrado” en el trabajo.

Entre los 20 artículos de impugnación hay acusaciones de que Paxton usó el poder de su oficina para ayudar a Paul sobre afirmaciones no probadas de una elaborada conspiración para robar 200 millones de dólares de las propiedades del promotor. El FBI registró la casa de Paul en 2019, pero no ha sido acusado y sus abogados han negado haber hecho nada malo.

La ciudad no tiene registro de permisos de construcción de la época de las renovaciones. Un contratista diferente de Austin -no Cupertino Builders- recibió una citación del gran jurado federal en 2021 para obtener registros relacionados con el trabajo en la casa de Paxton que comenzó en enero de 2020.

Cupertino Builders se constituyó en octubre de 2020 y se disolvió menos de dos años después, según los registros de sociedades de Texas. Su gerente era Sagiraju, quien dijo en una deposición para un caso no relacionado que hizo trabajos de “consultoría” para el negocio de Paul y tenía una dirección de correo electrónico con la compañía de Paul.

Sagiraju reconoció que había cumplido condena por fraude de valores y hurto mayor en California antes de trasladarse a Austria.

