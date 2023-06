Chiquis Rivera muestra cómo se inyecta en las caderas otra vez

(TELEMUNDO ATLANTA). Una vez más, la cantante Chiquis Rivera acudió a un centro de salud estético para inyectarse una solución que la ayuda a moldear sus caderas. Sin temor a las críticas, grabó el procedimiento en un video que publicó en Instagram.

Aunque el ejercicio y una alimentación saludable forman parte de la vida de Chiquis Rivera, ella también es partidaria de procedimientos estéticos que ayudan a definir más las curvas en su figura.

Recientemente, la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ acudió de nuevo al consultorio de la esteticista Judith Castro en Los Ángeles, California, para someterse a una nueva sesión en la que le inyectaron una solución en las caderas para que luzcan más uniformes. En abril, la artista explicó que ahora que ha perdido más peso, la zona lateral de sus glúteos se ha hundido un poco, por lo que necesita rellenarla para que se vea más “redondita”.

“Mis caderas están felices. Gracias @judicastro_rn y @summerleern por cuidar muy bien de mí”, escribió Chiquis Rivera en la reciente publicación en la mencionada red social.

En el mismo post, algunos usuarios se han manifestado a favor y en contra del procedimiento, y entre los mensajes que le han escrito se pueden leer: “Una mujer que tiene casi todo, inyectándose. No me parece bien, la mejor manera de tener un lindo cuerpo es haciendo ejercicio”, “Hermosa, mucho cuidado con lo que te inyectas, acá en Colombia los biopolímeros acabaron con la vida y el bienestar de muchas famosas. Bendiciones, un gran abrazo”, “Gracias por ser transparente y no mentirnos sobre cómo haces el trabajo”, “Ella es bella de todas formas”.

