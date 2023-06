Filtran video de ‘Yailin La Más Viral’ propinando golpiza a presentadora televisiva

(TELEMUNDO ATLANTA). Un incidente que ocurrió en enero entre la cantante ‘Yailin La Más Viral’ y la presentadora televisiva Mey Feliz resurgió esta semana al filtrarse un video que registró cómo la primera le propinó la golpiza a la segunda en un salón de belleza.

Cuando aún estaba embarazada, Yailin denunció que había sido agredida el 19 de enero por la presentadora dominicana Mey Feliz en la peluquería Riva ubicada en el centro comercial Sambil en Santo Domingo, República Dominicana. Ahora, un video publicado por el programa local ‘La universidad de la calle’ parece demostrar que fue la cantante quien originó el altercado.

Vídeo donde Yailin la Más Viral le cae a golpes a la fogón, quisieron borrar evidencia pero aquí está. Está cerd@ deberia estar presa, se ve tamb como la ataca por la espalda, yailin tiene q ir presa 🤮 pic.twitter.com/M1cx6L3se6 — KANUEL (@2KANUEL3) June 2, 2023

La grabación registró cómo Yailin y su hermana Kimberly, apodada ‘Mami Kim’, golpearon a Mey Feliz, también conocida como ‘Fogón’, en la peluquería. En las imágenes se apreció que Yailin, con el cabello plateado en ese momento, se levantó de su asiento y atacó a la presentadora cuando le estaban arreglando el cabello. En segundos, su consanguínea, quien vestía de verde, se acercó y también agredió a la mujer.

Aunque se desconoce con exactitud por qué se originó el altercado, algunas versiones indican que Yailin atacó a Mey Feliz porque presuntamente había hablado mal de ella.

“Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inamovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaba”, contó Mey Feliz en la denuncia que presentó en aquel entonces.

Por su parte, Yailin tenía “múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma”, apuntó un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana citado por el medio Listin. Sin embargo, la presentadora televisiva aseguró que ella intentó cubrirse y detener los golpes, lo que debió causar las lesiones de la cantante.

