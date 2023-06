¡Contundente! Messi reveló las razones para no volver al FC Barcelona e irse al Inter de Miami

En una sorprendente decisión, Messi ha optado por un nuevo desafío en su carrera futbolística y ha dejado en claro que no volverá al FC Barcelona.

Tras su salida del Paris Saint-Germain, se abrieron diversas oportunidades para el talentoso delantero argentino, pero su elección final fue unirse al Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), rechazando incluso una oferta tentadora de Arabia Saudita.

Lionel Messi elige Inter Miami en lugar de regresar al FC Barcelona

Aunque parecía factible un regreso a su querido club catalán después de su partida de la Ligue 1 tras dos temporadas, la situación se complicó considerablemente. La necesidad de ajustar la economía del FC Barcelona, la misma razón por la que Messi dejó el club en el 2021, fue el principal obstáculo para su regreso.

La partida de Messi del Barcelona se debió a los problemas financieros que todavía persisten en el club. Para que su regreso se concretara, debían resolverse varios factores, incluyendo un plan de viabilidad aprobado por LaLiga para cumplir con las regulaciones del Fair Play financiero.

Además, era necesario realizar un reajuste en los salarios del resto del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Pero… ¿por qué Messi no vuelve al Barcelona?

Messi explicó las razones detrás de su decisión de no volver al Barcelona en una entrevista, diciendo: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro”, destacó el icónico futbolista.

En una entrevista conjunta entre Mundo Deportivo y Sport, tras anunciar que se uniría al Inter Miami, el astro argentino agregó: “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

El atractivo de Inter Miami y la influencia de David Beckham en la decisión de Messi

Ahora, con su destino confirmado, Lionel Messi se unirá al Inter Miami. Su elección se basa en dos motivos principales: su buena relación con David Beckham, propietario de la franquicia, y su deseo de experimentar la vida en Estados Unidos, algo que había manifestado anteriormente.

Por otro lado, en una entrevista con La Sexta en 2020, Messi expresó su interés por jugar en la MLS, diciendo: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de Estados Unidos, de la Liga y vivir la vida ahí. Me gustaría, después si pasa o no, no lo sé”. Hoy, ese sueño se hará realidad.

El astro argentino también rechazó la tentadora oferta de Arabia Saudita

Incluso habiendo recibido una oferta millonaria de la Liga Profesional Saudí para volver a enfrentarse a Cristiano Ronaldo en la misma competencia, los 400 millones de euros por temporada ofrecidos por Al-Hilal en Arabia Saudita no convencieron a Messi.

La economía del FC Barcelona y la incertidumbre: los obstáculos para el regreso de Messi

En la entrevista se destacaron las dificultades tras la partida de Messi del Barcelona y el temor a repetir una situación similar si regresaba al club.

Recordó: “La vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo”.

El mundo del fútbol está atónito ante la decisión de Messi de no volver al FC Barcelona y elegir la Major League Soccer como su próximo desafío. Ahora, los fanáticos del Inter Miami esperan ansiosos el comienzo de una nueva era con la llegada de uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos.

