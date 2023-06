Alicia Machado exhibe su cuerpazo en ropa íntima para dar una “sorpresa”

(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz Alicia Machado presumió su cuerpazo en ropa íntima para darle una “sorpresa” a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

La exmiss Universo de 46 años posó en ropa íntima en una sesión fotográfica donde promocionó unas fajas moldeadoras que representan su nuevo emprendimiento.

La ganadora de la primera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos’ efectuó una alianza con Sol Beauty and Care, fabricante de las prendas con boutiques en Estados Unidos y México, para desarrollar su línea de artículos que permiten moldear el cuerpo de las mujeres.

“Mi gente bella, como saben, siempre les doy sorpresas. Las mejores fajas moldeadoras del mundo están aquí”, escribió la también presentadora televisiva y empresaria en la descripción de la publicación.

En las imágenes, se observó cómo Alicia Machado se probó varias fajas que resaltaron su contorneada figura. “Todo tipo de piezas, tallas, para que consigas la figura de tus sueños”, agregó en el post.

En la misma publicación, algunos usuarios han comentado: “Guapísima y muy sexy”, “Maravillosa”, “La miss, exuniverso, hermosa como siempre, una dicha latina”, “Siempre bella, mi Alicia Machado”.

Por otra parte, Alicia Machado confirmó que volvió a la soltería luego de estar vinculada sentimentalmente con Christian Estrada, aunque por poco tiempo.

“Qué pena, pero next, así que nada, ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, manifestó en una transmisión en vivo.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.