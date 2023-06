Planes para eliminar los radios AM de los autos electrónicos

ODESSA,Texas (KTLE) - Para el estadounidense común, la mayor parte del tiempo no piensa en usar la radio AM gracias a la evolución del Bluetooth.

Pero cuando hay una emergencia la radio AM está ahí para asegurarse de que estás al día de las últimas noticias.

Desde hace décadas, la radio AM está en descenso gracias a la radio FM y a las aplicaciones de transmisión de música como Sirius XM y Spotify.

Este año varios fabricantes de automóviles han anunciado planes para eliminar las radios AM de los coches eléctricos. La radio AM existe desde que Kris Moore está en antena.

“En general, el formato de la radio AM es, funciona para relatos, deportes, o noticias conservadoras”, explica Moore.

Pero ahora, a través de aplicaciones como Spotify y Sirius XM, escuchar deportes o noticias en la radio AM se está convirtiendo en algo del pasado.

“Cuando escuchan música. Creo que la música es lo que más ha provocado el cambio”, afirma Moore.

Ya sea por la introducción de la radio FM, la radio por satélite o la radio Bluetooth, para el presidente de ICA Radio, Barry Marks, y para los 80 millones de estadounidenses que escuchan la radio AM, la idea de que ésta desaparezca no es nada nuevo.

“Pero la radio AM no desaparecerá porque es demasiado cómoda y universal, y ha habido demasiadas emisoras heredadas construidas en torno a la radiodifusión AM. Ahora, por supuesto, la AM se emite en streaming y se puede elegir”, afirma Marks.

Esta vez, la razón por la que la radio AM está amenazada es porque puede causar interferencias técnicas con los componentes electrónicos del coche.

Aunque eso tiene sentido para los coches eléctricos, muchos protestan por eliminar la radio AM de los coches de gasolina. Por eso, los legisladores del Capitolio han presentado un proyecto de ley para mantener la radio AM en los coches.

“Porque cuando hay cortes de electricidad, adivina qué, las redes de teléfonos móviles se caen. Muchas veces la radiodifusión sigue funcionando porque es una ubicación central la que tiene que funcionar y entonces puede emitir la señal a cientos de kilómetros. Es la única tecnología que lo hace. Nada llega más lejos que la radio AM”, afirma Marks.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.