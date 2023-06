Mes de concienciación del Abuso y Maltrato hacia los Ancianos en el Permian Basin

MIDLAND, Texas (KTLE) -Es el Mes de Concienciación del Abuso y Maltrato hacia los Ancianos en todo el mundo, pero en el Permian Basin, dos organizaciones quieren que se conozca.

Marci Leffler, miembro del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, y Bernadette Ostroff, Directora Ejecutiva de Visiting Angels, hablaron sobre la importancia del mes y quieren que aquellos que pueden busquen a los adultos mayores para comprobar su bienestar.

Según el Servicio de Proteccion de Adultos, en el 2022, Texas reportó más de 84 mil Investigaciones APS; 1,412 de esos casos dentro eataban dentro del Permian Basin.

“Proporcionamos cuidadores certificados para ir a la casa de las personas mayores, y brindarles atención, si es por una hora al día, ayudándolos a bañarse, a arreglarse, o si se trata de necesitar atención 24/7 entonces eso es lo que hacemos”, dijo la Directora Ejecutiva de Visiting Angels, Bernadette Ostroff.

“Vemos un montón de casos de negligencia, auto-abandono donde la gente simplemente no son capaces de cuidar de sí mismos, que no tienen los medicamentos, que no viven en un ambiente limpio, que no están recibiendo atención médica, por lo que es el abandono, también hay abuso físico, abuso sexual y también ayudamos con la explotación financiera”, dijo el Servicio de Protección de Adultos Especialista de Participación Comunitaria, Marci Leffler.

Si desea informar de un anciano que necesita ayuda o apoyo, puede llamar a los Visiting Angels al: 432-897-4094.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.