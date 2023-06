Murió influencer latina Lygia Fazio tras cirugía de aumento de glúteos

(TELEMUNDO ATLANTA). La modelo e influencer brasileña Lygia Fazio, de 40 años, murió después de supuestamente someterse a una cirugía de aumento de glúteos porque su novio quería que ella tuviese una retaguardia más voluptuosa, reseñó The Sun.

Lygia Fazio, madre de dos hijos, murió luego del procedimiento estético fallido en Brasil. Tiempo atrás ella había pasado más de 100 días en el hospital para que le quitaran las sustancias colocadas en su cuerpo tras practicarse una operación clandestina.

Fazio, modelo y periodista, reveló antes de su muerte que se sometió al procedimiento porque su novio en ese momento quería que tuviera un trasero más grande. Pero lamentablemente ahora falleció tras desarrollar complicaciones graves a causa de los rellenos de PMMA de silicona industrial, indicó el referido medio.

El PMMA, o polimetilmetacrilato, es una resina sintética que suele utilizarse como sustituto del vidrio. Se vende bajo las marcas Plexiglas, Lucite y Perspex. En la cirugía estética, se inyectan diminutas microesferas de PMMA suspendidas en algún fluido biológico como un relleno de tejido blando debajo de la piel, explicó The Sun.

Después de recibir los rellenos, poco a poco las sustancias se fueron extendiendo por todo el cuerpo de la modelo causando infecciones e incluso un derrame cerebral. La trágica noticia de su muerte se compartió en una ‘Historia’ en su cuenta verificada de Instagram, donde poseía más de 940 mil seguidores.

De acuerdo con The Sun, una publicación en la cuenta decía: “Lamentablemente, nuestra guerrera ha fallecido. Pronto anunciaré aquí el horario de su despedida. Una vez más, agradecemos a todos por su apoyo”. El funeral y la cremación de Fazio se efectuaron el jueves 1 de junio en Taboao da Serra, Brasil.

La modelo reveló en una entrevista en marzo del año pasado que se realizó su primer procedimiento cosmético en 2013. Ella dijo en ese entonces: “Como trabajo modelando, todas querían tener un trasero más grande que la otra. Y esto fue lo que sucedió: me miré en el espejo, tenía un trasero pequeño y quería realzarlo. El médico no quería usar PMMA. Me puse 450 mililitros en cada lado con PMMA, y fue antes de saber que eso estaba prohibido. Me lo hice en 2013 y me dio un buen volumen”.

Sin embargo, la influencer reveló que su novio en aquel entonces no estaba satisfecho con el resultado y le pidió que se hiciera otro procedimiento. Según la reseña de The Sun, Fazio recordó: “Mi novio dijo que ‘un trasero grande es mejor’, así que fui a un lugar clandestino, me lo hice y creció. Pero el producto parece ‘moverse’ en el cuerpo, baja a las piernas. En mi caso, se fue a los costados. Entonces, me lo tuvieron que quitar, tuve una incisión en forma de corazón. Hace cuatro meses (en diciembre de 2021), el médico retiró toda la silicona y el PMMA”.

Desafortunadamente, al parecer algunas sustancias seguían en su organismo y le terminaron ocasionando la muerte ahora.

