Empieza el Mes del Orgullo LGBTQ+: ¿Por qué se festeja en junio, cuál es su origen y cómo celebrarlo?

El Mes del Orgullo se celebra en junio, un tiempo en el que las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo se unen para celebrar la libertad de ser ellos mismos.

Estas celebraciones tienen sus raíces en una larga historia de lucha por parte de grupos minoritarios que han enfrentado prejuicios y han buscado ser aceptados tal como son.

El mes de junio fue elegido como un homenaje al levantamiento de Stonewall en 1969 en la ciudad de Nueva York, un evento que marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos homosexuales.

¿Quién celebra el Mes del Orgullo?

Los eventos del Orgullo LGBTQ+ están abiertos a todas aquellas personas que experimentan una identidad sexual que no se ajusta a las normas tradicionales. Además, es común ver la participación en las marchas del orgullo gay por parte de personas heterosexuales que brindan su apoyo y solidaridad.

Este es el verdadero significado de LGBTQ+

El término LGBTQ+ es un acrónimo que representa a toda persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer.

El término “queer” se utiliza para describir a personas no heterosexuales, “intersexual” se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas, y “asexual” describe a aquellas personas que no experimentan ningún tipo de atracción sexual.

¿Cómo se originó el Mes del Orgullo LGBTQ+?

En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía llevó a cabo una redada en el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a arrestar a los clientes.

Esta situación desencadenó tensiones y provocó que los clientes se resistieran al arresto, lo que a su vez atrajo a una multitud que arrojó botellas y monedas a los oficiales.

La comunidad gay de Nueva York, cansada de años de acoso por parte de las autoridades, estalló en disturbios que duraron tres días en los vecindarios cercanos.

Este levantamiento que tuvo origen en un bar gay, se convirtió en un catalizador para el movimiento emergente de derechos homosexuales, y se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay.

Un año después de los disturbios en el bar gay de Stonewall, se realizaron las primeras marchas del orgullo gay en el país. En 2016, el área alrededor del Stonewall Inn fue designada como un monumento nacional.

La bandera arcoíris como símbolo del Orgullo LGBTQ+

En el año 1978, Harvey Milk, quien se desempeñaba como supervisor en la ciudad de San Francisco y fue uno de los primeros funcionarios públicos en Estados Unidos en declararse abiertamente homosexual, solicitó al talentoso artista y diseñador Gilbert Baker que diseñara una bandera para ser utilizada en las futuras celebraciones del orgullo en la ciudad.

Baker, un destacado activista por los derechos homosexuales, se inspiró en el arcoíris para representar los diversos grupos dentro de la comunidad gay, haciendo referencia a las franjas de la bandera estadounidense, dando como resultado la icónica bandera arcoíris.

Mes del Orgullo LGBTQ+: ¿Puedo participar en los eventos, aunque no pertenezca a la comunidad gay?

¡Claro que sí! Los eventos del orgullo LGBTQ+ dan la bienvenida a los aliados que no forman parte de la comunidad. Estas celebraciones o marchas del orgullo gay son oportunidades para mostrar apoyo, observar, escuchar y educarse sobre la diversidad y la lucha por los derechos igualitarios.

