¿Julio Iglesias está enfermo? Según rumores “ya no recordaría ni sus propias canciones”, pero él dice lo contrario

En los últimos días, diversos medios de comunicación difundieron una noticia que afirmaba que Julio Iglesias está enfermo, lo que por supuesto, causó gran preocupación entre los fans que lo han seguido durante más de 50 años de carrera.

La información relataba que, el reconocido cantante español estaba enfrentando graves problemas de salud, al punto de encontrarse postrado en una silla de ruedas, e incluso se afirmaba que había perdido la memoria y ya no recordaba las letras de sus propias canciones.

Julio Iglesias habla sobre su salud: “Estoy muy bien, más claro que nunca”

Ante la creciente especulación, Julio Iglesias decidió hacer frente a los rumores y aclarar su situación de salud de una vez por todas. A través de su perfil oficial de Instagram, el cantante desmintió rotundamente estar enfermo y en silla de ruedas.

En cuanto a su salud mental, afirmó estar tan lúcido que actualmente se encuentra escribiendo sus memorias. Con esta declaración, Julio Iglesias desmiente las noticias falsas que circulaban sobre sus supuestas enfermedades.

En un tono de confesión, Julio comenzó su comunicado en Instagram expresando su preocupación por las repercusiones de haber buscado un tiempo de soledad. Dirigiéndose a aquellos que han sembrado dudas sobre su salud, el cantante declaró: “Estoy muy bien, más claro que nunca”.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje emotivo a todos aquellos que lo han querido a lo largo de los años, sin importar si son colegas o fanáticos. Agradeció con gratitud el cariño recibido y defendió su derecho a la privacidad.

Decepcionado con las noticias malintencionadas: Julio Iglesia desmiente rumores sobre su salud mental

“No puedo creer la cantidad de especulaciones que han surgido simplemente por no querer hacer entrevistas en estos momentos. He leído en todas partes que estoy en una silla de ruedas, que mi mente está perdida e incluso que no recuerdo mis propias canciones. ¿Cómo puede alguien ser tan malintencionado y acumular tanta maldad?”, expresó Julio.

Junto con su comunicado, Julio Iglesias compartió una fotografía reciente que muestra su actual apariencia. Con una sonrisa en el rostro y su característico bigote, el cantante hizo una reflexión sobre su imagen: “Esta foto es de hace unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre”. Concluyó su mensaje agradeciendo una vez más el apoyo y el cariño recibido.

Desde su publicación en la mañana del miércoles 31 de mayo, el post de Julio Iglesias ha acumulado más de 65,000 “me gusta” en Instagram, además de recibir numerosos comentarios de apoyo por parte de los internautas.

Destacan las palabras de reconocidos personajes como Iker Casillas, quien se refirió a él como “El genio más grande”, y Alejandro Fernández, que expresó su deseo de saludarle pronto.

Con su valiente declaración, Julio Iglesias ha despejado las dudas y ha dejado claro que su salud está en buen estado. Su mensaje de agradecimiento y su firme defensa de su privacidad demuestran su fortaleza y su compromiso con su carrera y sus seguidores.

Mientras continúa escribiendo sus memorias, Julio sigue siendo un ícono musical y un referente en la industria, dejando su huella en la historia de la música.

