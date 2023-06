Midland, Texas (KTLE) - El departamento de bomberos de Midland organiza un curso de seguridad para piscinas

Las piscinas vuelven a estar abiertas y ya han empezado las barbacoas de fin de semana. El verano ha terminado.

El martes, los bomberos de Midland organizaron una sesión de formación sobre prevención de ahogamientos y salvamento en aguas rápidas.

Es una buena idea saber nadar. También es una buena idea saber cómo tomar las precauciones de seguridad adecuadas.

Los reclutas y bomberos de Midland Fire están recibiendo formación práctica en caso de emergencia, como ahogamientos, que es una de las principales preocupaciones de los niños.

“Es uno de esos casos de baja frecuencia y alto riesgo, por lo que queremos asegurarnos de que todas nuestras tripulaciones están entrenadas y listas para la acción”, dijo el Jefe de Batallón de MFD Aaron Cox.

Pero en algunos casos, puede que no tengas tiempo de esperar a los bomberos. Así que el jefe Cox tiene algunas sugerencias si se encuentra en una situación peligrosa cerca del agua.

“Aprenda RCP, lo más probable es que le haga la RCP a alguien de su casa”, dijo Cox. “73 por ciento de las veces, si usted termina yendo a una piscina pública, tenga en cuenta, sólo hay diez socorristas, tal vez para 500 personas, por lo que no es un libre para todos, los padres tienen que mantener un ojo en sus hijos, y al mismo tiempo los padres necesitan para ver a otras personas y estar dispuestos a intervenir.”

También estamos en temporada de tormentas severas en el oeste de Texas, también hay formación sobre situaciones de inundación... Que podrían ser peligrosas para los conductores en la carretera.

“Da la vuelta no te ahogues es el dicho,” dijo Grant Benson, paramédico del MFD. “No cruces agua a través de la cual no puedes ver, no puedes ver el fondo. Es demasiado profunda para atravesarla. Tenemos un montón de rescates de agua en la ciudad debido a la gente que conduce a través de cruce de agua baja. Si pudiéramos evitarlos, más seguros estaríamos”.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.