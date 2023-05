El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: “A veces no quiero ni estar”

(TELEMUNDO ATLANTA). El célebre cantante Alejandro Sanz preocupó a sus fanáticos con un revelador y emotivo mensaje en el que reconoció que se sentía “triste” y, admitió, “a veces no quiero ni estar”.

El intérprete del icónico tema ‘Corazón partío’ escribió en la noche del viernes en Twitter, donde posee casi 20 millones de seguidores: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Al hablar con total honestidad, Alejandro Sanz agregó en el mismo tuit: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Las palabras de la estrella musical de 54 años causaron preocupación en sus fanáticos, quienes le respondieron con mensajes alentadores: “Yo he estado en ese lado y la oscuridad es tremenda. Fuerza, paciencia y tiempo para ti, maestro. Todo pasará, aunque no lo veas ahora. Tu mensaje nos llega a muchos. No estás solo y no hay prisa, ahora tu prioridad eres tú y aquí estaremos siempre. Ánimo y pa’lante Alex”, “Alejandro, hay que darse el permiso de no estar bien, de no querer, de sentir un bajón en el estado de ánimo. Somos seres humanos, no perfectos, maravillosos sí, pero no perfectos”, “Te regalo toda mi energía positiva, mi amor, esas buenas vibras, ese abrazo en forma de brisa… Todo eso que tú nos regalas a través de tu música. A veces hay que parar y vivir, sentir y volver a pasar tiempo con los tuyos y en tus lugares. Somos todos, ya lo ves, estamos contigo”.

Hasta la mañana de este lunes 29 de mayo Alejandro Sanz no había vuelto a tuitear ni mencionar el tema en sus demás redes sociales.

