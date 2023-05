El congresista Pfluger advierte sobre la declaración de la EPA del Permian Basin como zona no afectada por el ozono

ODESSA, Texas (KTLE) -El congresista August Pfluger (R- TX distrito 11), está preocupado tras su reciente conversación con la Administradora de la Región 6 de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), la Dra. Earthea Nance, ya que cree que la EPA tiene toda la intención de emitir una nueva designación de incumplimiento de ozono discrecional para el Permian Basin.

“Sólo disponen de dos puntos de control, ambos en Nuevo México, y no cuentan con estaciones de control terrestre certificadas en el estado de Texas, por lo que me opuse inmediatamente y dije que no creo que eso ofrezca una visión universal”, declaró Pfluger.

La nueva designación tiene que ver con el ozono, que es incluida dentro de la Ley de Aire Limpio y analiza la calidad del aire.

Según Pfluger, si la EPA lo hace, la producción se verá gravemente afectada, ya que los costes aumentarán considerablemente.

“Provocará un aumento en los precios de energía para todos los estadounidenses, no sólo para los tejanos, no sólo para nosotros, sino para todos y cada uno de los estadounidenses, y perjudicará más a los más vulnerables”, dijo Pfluger.

La decisión también aumentaría el control que las pequeñas empresas tienen que hacer de su propia producción para cumplir lo que Pfluger describe como una regulación excesiva.

Las pequeñas empresas representan el 80% de la producción de petróleo y gas del país y ya se enfrentan a mayores costos de los factores de producción, de explotación y de la cadena de suministro, entre otros.

“No queremos que disminuya el número de empleados, sobre todo el de los trabajadores calificados que se dedican a la producción, y eso es lo que realmente nos preocupa”, dijo Pfluger.

Pfluger afirma que están luchando contra esto.

“La Administración Biden ha atacado sistemáticamente a esta industria y ha conducido a la inflación a niveles récord. Estamos hablando de máximos de 40 y 50 años. Que es debido a su ataque a la industria del petróleo y el gas. Este es un ejemplo más de la forma en que están asaltando a la industria, que está perjudicando a todos nuestros bolsillos”, dijo Pfluger.

Ayer Pfluger habló con el representante Brooks Landgraf, el gobernador Greg Abbott y otros, quienes ahora están trabajando para asegurarse de que se enfrentan a esta amenaza con un plan unificado.

